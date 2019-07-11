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Ливерпуль на три года запретил своему фанату посещать матчи

Ливерпуль запретил своему 57-летнему фанату посещать матчи команды в течение трех лет.

Ливерпуль ФК

57-летний болельщик английского Ливерпуля Энтони Маллен, который толкнул китайского туриста в фонтан на площади Placa Reial накануне первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против Барселоны, на 3 года стал персоной нон-грата на матчах мерсисайдцев.

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Красные запретили Маллену появляться на домашней арене клуба — Энфилде, находиться возле стадиона до и после матчей, а также посещать выездные игры Ливерпуля.

Напомним, в первом матче на стадионе Камп Ноу в Барселоне, каталонцы разгромили Ливерпуль со счетом 3:0. Однако в ответном матче на Энфилде Ливерпуль сделал камбэк со счетом 4:0 и вышел в финал, а затем взял трофей, одолев лондонский Тоттенхэм.

Источник: ESPN

Фото: Dreamstime

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