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Факты / Спорт

Сербские ультрас притащили к стадиону танк перед матчем против Янг Бойз

Фанаты Црвены Звезды установили возле стадиона имени Райко Митича в Белграде танк времен Югославской войны.

Танк возле стадиона Райко Митича

Перед ответным матчем между Црвеной Звездой и Янг Бойз возле стадиона Райко Митича в Белграде сербские ультрас установили танк Т-55 времен Югославской войны.

Это тип танка, которыми бывшая армия Югославии обстреливала Вуковар и другие города Хорватии. Танк раскрасили в клубные цвета и написали на нем Северная армия.

Руководство клуба ситуацию не комментирует, а в МВД Сербии заявили, что нарушения закона в данной ситуации нет, поскольку с танка демонтировали пушку и другие боевые элементы.

Фанаты, которые именуют себя Северной армией утверждают, что танк им подарил владелец компании, торгующей ломом.

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Установление танке возле стадиона в Белграде вызвало возмущение в хорватских болельщиков, которые требуют надлежащей реакции от УЕФА. Ведь таким образом фанаты Звезды продолжают прославлять символы сербской агрессии в отношении Хорватии.

Провокативности ситуации придает тот факт, что танк установили рядом с граффити в честь бывшего сербского генерала Ратко Младича, который осужден международным трибуналом в Гааге за геноцид и военные преступления.

Напомним, Сербия примет Украину на стадионе Црвены Звезды.

ФотоRSB

Источник: Радио Свобода

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