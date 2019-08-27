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Факти / Спорт

Сербські ультрас притягнули до стадіону танк перед матчем проти Янг Бойз

Фанати Црвени Звєзди встановили біля стадіону імені Райко Митича в Белграді танк часів Югославської війни.

Танк возле стадиона Райко Митича

Перед матчем-відповідю між Црвеною Звєздою та Янг Бойз біля стадіону Райко Митича у Белграді сербські ультрас встановили танк Т-55 часів Югославської війни.

Це тип танку, якими колишня армія Югославії обстрілювала Вуковар та інші міста Хорватії. Танк розфарбовано у клубні кольори, а також є напис Північна армія.

Керівництво клубу ситуацію не коментує, а в МВС Сербії заявили, що порушення закону у даній ситуації немає, оскільки з танка демонтували гармату та інші бойові елементи.

Фанати, які йменують себе Північною армією стверджують, що танк їм подарував власник компанії, яка торгує брухтом.

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Встановлення танку біля стадіону у Белграді викликав обурення у хорватських вболівальників, які вимагають належної реакції від УЄФА. Адже таким чином фанати Звєзди продовжують прославляти символи сербської агресії щодо Хорватії.

Провокативності ситуації додає той факт, що танк встановили поруч з графіті на честь колишнього сербського генерала Ратка Младича, який засуджений міжнародним трибуналом в Гаазі за геноцид та військові злочини.

Нагадаємо, Сербія прийме Україну на стадіоні Црвени Звезди.

Фото: RSB

Джерело: Радіо Свобода

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