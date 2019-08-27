Фанати Црвени Звєзди встановили біля стадіону імені Райко Митича в Белграді танк часів Югославської війни.
Перед матчем-відповідю між Црвеною Звєздою та Янг Бойз біля стадіону Райко Митича у Белграді сербські ультрас встановили танк Т-55 часів Югославської війни.
Це тип танку, якими колишня армія Югославії обстрілювала Вуковар та інші міста Хорватії. Танк розфарбовано у клубні кольори, а також є напис Північна армія.
Керівництво клубу ситуацію не коментує, а в МВС Сербії заявили, що порушення закону у даній ситуації немає, оскільки з танка демонтували гармату та інші бойові елементи.
Фанати, які йменують себе Північною армією стверджують, що танк їм подарував власник компанії, яка торгує брухтом.Читайте: Фанати Олімпіакоса зламали ніс продюсеру російського відеоагентства Ruptly Фанати відгамселили міністра спорту ДР Конго за виліт збірної з КАН 2019 Лідер ультрас Лаціо виявився наркодилером, його застрелили в парку Рима
Встановлення танку біля стадіону у Белграді викликав обурення у хорватських вболівальників, які вимагають належної реакції від УЄФА. Адже таким чином фанати Звєзди продовжують прославляти символи сербської агресії щодо Хорватії.
Провокативності ситуації додає той факт, що танк встановили поруч з графіті на честь колишнього сербського генерала Ратка Младича, який засуджений міжнародним трибуналом в Гаазі за геноцид та військові злочини.
Нагадаємо, Сербія прийме Україну на стадіоні Црвени Звезди.
Фото: RSB