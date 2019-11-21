Украинский голкипер Андрей Лунин не попал в финальный список претендентов на награду Golden Boy.
Итальянское издание Tuttosport назвало тройку финалистов на награду лучшего игрока до 21 года Golden Boy 2019.
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За данный трофей продолжают борьбу трое:
- Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд)
- Жоау Фелиш (Атлетико Мадрид)
- Кай Хавертц (Байер)
Победителя премии назовут 27 ноября во Риме. В прошлом году награда досталась защитнику Аякса Маттейсу де Лигту, который сейчас является игроком туринского Ювентуса.
Напомним, украинский вратарь Вальядолида Андрей Лунин попал в двадцатку претендентов на награду Golden Boy.
Источник: Tuttosport
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