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Факты / Спорт

Tuttosport назвал тройку финалистов премии Golden Boy

Украинский голкипер Андрей Лунин не попал в финальный список претендентов на награду Golden Boy.

Джейдон Санчо

Итальянское издание Tuttosport назвало тройку финалистов на награду лучшего игрока до 21 года Golden Boy 2019.

Читайте: Золотой мяч 2019: кто получит награду (ГОЛОСОВАНИЕ)

За данный трофей продолжают борьбу трое:

  • Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд)
  • Жоау Фелиш (Атлетико Мадрид)
  • Кай Хавертц (Байер)

Победителя премии назовут 27 ноября во Риме. В прошлом году награда досталась защитнику Аякса Маттейсу де Лигту, который сейчас является игроком туринского Ювентуса.

Напомним, украинский вратарь Вальядолида Андрей Лунин попал в двадцатку претендентов на награду Golden Boy.

Источник: Tuttosport

Фото: Dreamstime

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