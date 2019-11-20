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Факты / Спорт

Золотой мяч 2019: кто получит награду (ГОЛОСОВАНИЕ)

21 октября стали известны все 30 номинантов на Золотой мяч. Факты ICTV предлагают выбрать футболиста, который по вашему мнению, больше всего заслуживает награду.

Золотой мяч

Награду Золотой мяч 2019 от France Football вручат на специальной церемонии, которая пройдет 2 декабря. А пока букмекерские конторы оценивают шансы футболистов, эксперты называют фаворитов, а фанаты держат кулаки за своих кумиров.

21-го октября стали известны имена 30 номинантов на премию, среди которых наибольшее представительства у Ливерпуля.

Читайте: France Football назвал претендентов на Золотой мяч 2019 (полный список)

По мнению экспертов, трофей скорее всего достанется защитнику Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейку. Коэффициент на его победу составляет 1.50. Вторым в списке идет Лионель Месси с коэффициентом 3.00. Замыкает тройку лидеров Криштиану Роналду с котировкой 9.00. Далее идет Садио Мане (26.00) и Рахим Стерлинг (67.00)

В 2019 году ван Дейк с Ливерпулем выиграл Лигу чемпионов и стал вторым в АПЛ, а со сборной вышел в финал Лиги наций. Последний раз защитник получал Золотой мяч в 2006 году. Тогда награда досталась итальянскому легионеру мадридского Реала Фабио Каннаваро.

Факты ICTV подготовили голосования, и предлагают выбрать футболиста, который больше всего заслуживает награду Золотой мяч 2019.

Фото: Getty Images

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