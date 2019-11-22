Дисциплинарный комитет УЕФА наказал шотландский Селтик за поведение их фанатов в матче Лиги Европы против римского Лацио.

КДК УЕФА оштрафовал Селтик на €15 тыс. за поведение фанатов кельтов в домашнем матче группового этапа Лиги Европы против римского Лацио.

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Болельщики Селтика скандировали нецензурные речевки и вывесили баннер с итальянским диктатором Бенито Муссолини. На плакате Муссолини изображен повешенным.

Celtic 2-Lazio 1. Els seguidors locals han mostrat una pancarta dedicada als ultres italians amb el lema “Follow your leader” i una imatge que reproduia l’escena de Benito Mussolini penjat cap avall a Piazza Loreto (Mila) el 29 d’abril de 1945 pic.twitter.com/tg9wDGUtQD — Carles Vinas (@CarlesVinyas) October 24, 2019

Этот баннер был ответом шотландцев на действия фанатов римлян, которые демонстрировали фашистские приветствия в Глазго. Лацио по итогам игры оштрафован на €10 тыс.

Матч Селтик — Лацио состоялся 24 октября в Глазго и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Ранее УЕФА наказал Болгарию за расистские выкрики болельщиков.