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Факты / Спорт

УЕФА оштрафовал Селтик за баннер с повешенным Муссолини

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал шотландский Селтик за поведение их фанатов в матче Лиги Европы против римского Лацио.

ФК Селтик Стадион

КДК УЕФА оштрафовал Селтик на €15 тыс. за поведение фанатов кельтов в домашнем матче группового этапа Лиги Европы против римского Лацио.

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Болельщики Селтика скандировали нецензурные речевки и вывесили баннер с итальянским диктатором Бенито Муссолини. На плакате Муссолини изображен повешенным.

Этот баннер был ответом шотландцев на действия фанатов римлян, которые демонстрировали фашистские приветствия в Глазго. Лацио по итогам игры оштрафован на €10 тыс.

Матч Селтик — Лацио состоялся 24 октября в Глазго и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Ранее УЕФА наказал Болгарию за расистские выкрики болельщиков.

Источник: УЕФА

Фото: Dreamstime

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