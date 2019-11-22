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УЄФА оштрафував Селтік за банер з повішеним Муссоліні

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав шотландський Селтік за поведінку їхніх фанатів у матчі Ліги Європи проти римського Лаціо.

ФК Селтик Стадион

КДК УЄФА оштрафував Селтік на €15 тис. за поведінку фанатів кельтів у домашньому матчі групового етапу Ліги Європи проти римського Лаціо.

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Вболівальники Селтіка скандували нецензурні речівки та вивісили банер з італійським диктатором Беніто Муссоліні. На плакаті Муссоліні зображений повішеним.

Цей банер був відповіддю шотландців на дії фанатів римлян, які демонстрували фашистські вітання у Глазго. Лаціо за підсумками гри оштрафований на €10 тис.

Матч Селтік – Лаціо відбувся 24 жовтня у Глазго та завершився перемогою господарів з рахунком 2:1.

Раніше УЄФА покарав Болгарію за расистські вигуки вболівальників.

Джерело: УЄФА

Фото: Dreamstime

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