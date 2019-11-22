Дисциплінарний комітет УЄФА покарав шотландський Селтік за поведінку їхніх фанатів у матчі Ліги Європи проти римського Лаціо.

КДК УЄФА оштрафував Селтік на €15 тис. за поведінку фанатів кельтів у домашньому матчі групового етапу Ліги Європи проти римського Лаціо.

Читайте: Швед може покинути Селтік взимку – ЗМІ

Вболівальники Селтіка скандували нецензурні речівки та вивісили банер з італійським диктатором Беніто Муссоліні. На плакаті Муссоліні зображений повішеним.

Celtic 2-Lazio 1. Els seguidors locals han mostrat una pancarta dedicada als ultres italians amb el lema “Follow your leader” i una imatge que reproduia l’escena de Benito Mussolini penjat cap avall a Piazza Loreto (Mila) el 29 d’abril de 1945 pic.twitter.com/tg9wDGUtQD — Carles Vinas (@CarlesVinyas) October 24, 2019

Цей банер був відповіддю шотландців на дії фанатів римлян, які демонстрували фашистські вітання у Глазго. Лаціо за підсумками гри оштрафований на €10 тис.

Матч Селтік – Лаціо відбувся 24 жовтня у Глазго та завершився перемогою господарів з рахунком 2:1.

Раніше УЄФА покарав Болгарію за расистські вигуки вболівальників.