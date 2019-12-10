Об игре миллионов снято немало хороших фильмов. Факты ICTV решили выбрать топ-10 лучших.

Ежегодно 10 декабря в мире пока не официально, но традиционно отмечают Всемирный день футбола. Праздник был учрежден после соответствующего решения ООН, чтобы отдать дань этому виду спорта, который обожают миллионы людей во всем мире.

Первое упоминание о футболе как “об игре в мяч ногами” историки нашли в китайских источниках, датируемых еще до нашей эры. Однако во всем мире родиной футбола принято считать Англию.

Факты ICTV решили собрать топ-10 фильмов о футболе, которые подарили поклонникам этого вида спорта кинематографисты.

Хулиганы

Пожалуй, один из самых крутых фильмов о футбольных фанатах, без которых трудно представить саму игру. В центре сюжета студент факультета журналистики Мэтт Бакнер, которого отчислили из Гарварда за преступление, которого он не совершал.

Мэтт собрал свои вещи и отправился в Лондон к своей сестре Шэннон. Ее муж Стив знакомит Мэтта с младшим братом Питом, который является футбольным хулиганом. С этого момента он погружается в жизнь футбольных фанатов, попадает в одну из фирм Вест Хэма и узнает, что такое “околофутбол”.

Фильм о брутальных парнях, которые сражались за свой футбольный клуб, сняла 30-летняя американская сценаристка и режиссер, а главные роли исполнили Элайджа Вуд и Чарли Ханнэм.

2005, США, Великобритания

Режиссер : Лекси Александр

: Лекси Александр Рейтинг IMDb: 7,5

Пеле: Рождение Легенды

С первых же кадров лента демонстрирует, насколько важен футбол в Бразилии и как его там воспринимают. События фильма охватывают детство легендарного футболиста Пеле вплоть до победы на чемпионате мира в Швеции, когда бразильцу был 17 лет.

Картина душевно передает дух бразильского и мирового футбола тех лет – в частности, благодаря хроникам реальных матчей того времени. В одной из сцен появился настоящий Пеле.

В этой работе вы не встретите звезд Голливуда, разве что в эпизодах Винсента Д’Онофрио и Колма Мини, но преуменьшать работу других актеров не стоит, ведь они справились на отлично. Заслуживает внимания и природа Бразилии – в ленте в изобилии можно увидеть и фавел, и богатых кварталов Рио, и джунглей, и океанского побережья.

2016 США

Режиссеры : Джефф Цимбалист, Майкл Цимбалист

: Джефф Цимбалист, Майкл Цимбалист Рейтинг IMDb: 7,2

Юнайтед: Мюнхенская трагедия

Многие футбольные фанаты знают о Мюнхенской авиакатастрофе 6 февраля 1958 года, в которой погибло восемь ключевых игроков звездного состава Манчестер Юнайтед. Этот состав называли малышами Басби (средний возраст игроков был 21 год), и они крушили на своем пути соперников.

Лента максимально точно воспроизводит ход тех событий. Зрителю остается только наблюдать за тем, что происходит глазами легендарного Бобби Чарльтона, которому удалось выжить в той трагедии. Сама катастрофа является лишь завязкой сюжета. Фильм рассказывает, как манкунианцам удалось перевернуть одну из самых тяжелых страниц в своей истории и сохранить клуб.

Главную роль в картине исполнили Дэвид Теннант (Гарри Поттер и Кубок огня, Две королевы), Джек О’Коннелл (Несломленный, Денежная ловушка) и Сэм Клафлин (Пираты Карибского моря 4, Голодные игры 1/2).

2011, Великобритания

Режиссер : Джеймс Стронг

: Джеймс Стронг Рейтинг IMDb: 7,4

Проклятый Юнайтед

Это экранизация книги о Брайане Клафе – одном из самых успешных и одиозных тренеров в истории Англии. Он возглавлял Лидс Юнайтед лишь 44 дня, а до прихода в клуб неоднократно критиковал его игру и бывшего тренера. Простить футболисты ему этого так и не смогли.

Футбола как такового в фильме немного, но режиссер демонстрирует сокровенные уголки внутри футбольной кухни. Тонкости взаимоотношений в команде и вокруг нее, психология футболистов передана тщательно и увлекательно. Все это пропитано английским колоритом и дождевой атмосферой Туманного Альбиона.

Роль Брайана Клафа доверили сыграть британскому актеру Майклу Шину (Королева, Фрост против Никсона), а его помощника Тимоти Споллу (Король говорит!, Гарри Поттер, Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит).

2009, Великобритания

Режиссер : Том Хупер

: Том Хупер Рейтинг IMDb: 7,5

Гол!

Первый фильм из трилогии о Сантьяго Муньесе – сыне мексиканского садовника из Лос-Анджелеса, который мечтает стать профессиональным футболистом. Однажды его игру заметил бывший футболист Глен Фой, который приехал в США навестить дочь. Глен обещает парню просмотр в Ньюкасл Юнайтед, тот начинает собирать деньги на поездку, которые потом тратит его отец.

На долю Сантьяго выпадет немало трудностей, но он прилетит в Ньюкасл, чтобы в будущем стать игроком сорок.

Ленту дополняют великолепные саундтреки, которые знакомы фанатам симулятора FIFA. Также в камео появляются такие звезды, как Зидан, Бекхэм, Рауль и другие.

В дальнейшем выйдут еще две ленты, как продолжение этого фильма, но они, как часто бывает, оказались очень слабыми. Главную роль в картине исполнил мексиканский актер Куно Беккер.

2005, США, Великобритания

Режиссер : Дэнни Кэннон

: Дэнни Кэннон Рейтинг IMDb: 6,7

Класс 92

Эта документальная лента рассказывает историю шести выпускников футбольной академии Манчестер Юнайтед, которые впоследствии стали иконами своего клуба и завоевали для него все возможные титулы.

Первоначально фильм адресовали болельщикам красных дьяволов, но работу оценили не только они. Класс 92 – основательный и остроумный, без чрезмерного клише о золотой эре английского футбола и мужской дружбе.

В главных ролях: Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз, Пол Скоулз, Ник Батт, Фил и Гарри Невиллы.

2013, Великобритания

Режиссеры : Бен Тернер, Гейб Тернер

: Бен Тернер, Гейб Тернер Рейтинг IMDb: 8,0

Заставь нас мечтать

Документальная лента о превратностях футбольной карьеры Стивена Джеррарда, одного из лучших игроков в истории футбольного клуба Ливерпуль.

Лента рассказывает о Стиви Джи и его личной миссии поднять легендарный клуб на вершину. Именно эта верность клубу сделала его имя культовым среди фанатов красных, но положила на плечи большой груз ответственности. Популярность приходит и уходит, не оставляя абсолютно никакого следа. Нужно приложить титанические усилия, чтобы ее удержать.

Главные роли в картине исполнили Стивен Джеррард, Майкл Оуэн, Стив Брюс, Джейми Каррагер, Кенни Данглиш.

2018, Великобритания

Режиссер : Сэм Блэр

: Сэм Блэр Рейтинг IMDb: 8,1

Цена победы

В центре сюжета Гордон МакЛейд – тренер небольшого шотландского футбольного клуба, который хочет спасти клуб от переезда в Ирландию, что хочет сделать новый американский владелец. Для этого он решает принять участие в Кубке Шотландии и ставит целью завоевать национальный трофей.

Помочь команде достичь успеха готов легендарный нападающий, который имеет проблемы с алкоголем и непростые отношения с болельщиками, а еще является зятем главного тренера. Однако личная неприязнь мешает их сотрудничеству.

Главную роль в картине исполнил обладатель премий Оскар, Золотой глобус и BAFTA Роберт Дюваль.

2000, США, Великобритания

Режиссер : Майкл Корренте

: Майкл Корренте Рейтинг IMDb: 6,3

Бегство к победе

События фильма разворачиваются во время Второй мировой войны в немецком лагере для военнопленных на территории Франции. Группа западных военнопленных под руководством капитана британской армии Джона Колби, который когда-то играл за Вест Хэм Юнайтед, должны сыграть выставочный матч против немецкой команды надзирателей.

В перерыве матча капитан команды пытается организовать побег с помощью сил Сопротивления. Однако военнопленные отказываются бежать, потому что хотят победить немцев на поле.

В съемках фильма приняли участие футболисты Бобби Мур и Пеле, а главные роли исполнили молодые Майкл Кейн и Сильвестр Сталлоне.

1981, США

Режиссер : Джон Хьюстон

: Джон Хьюстон Рейтинг IMDb: 6,7

Играй, как Бекхэм

Главной целью ленты было сломать гендерные и расовые стереотипы в футболе. Романтическая комедия рассказывает о двух молодых девушек, которые увлекаются футболом.

Одна из главных героинь Джесс – родом из Пенджаба, ее семья хочет, чтобы она стала юристом, но девушка играет в свободное время в лондонском парке в футбол и мечтает о карьере профессиональной футболистки. На одной из тренировок она знакомится с Джулз, и та приглашает ее поиграть в женской футбольной команде.

Одну из главных ролей исполнила Кира Найтли, для которой этот фильм стал первым, получившим широкую известность. Сам Дэвид Бекхэм появляется в ленте лишь на несколько секунд.

Несмотря на возможный скепсис относительно ленты, она в свое время поездила по значительным кинофестивалям (Локарно, Лондон, Сидней) и была номинирована на Золотой глобус и BAFTA.

2002, Великобритания, Германия

Режиссер : Гуриндер Чадха

: Гуриндер Чадха Рейтинг IMDb: 6,6

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Фото: IMDb