В футболе бывают моменты, которые кардинально меняют ход матча. Это может быть выход футболиста на замену, незасчитанный гол, или заряды футбольных фанатов. Факты ICTV вспомнили самые драматичные из них.

Всемирный день футбола традиционно отмечают 10 декабря. В этот день отдается дань спорту, который стал стилем жизни для более чем 120 млн человек.

Как и за что можно любить массово игру, которая медленно разворачивается на таком большом поле? Игру, в которой мяч довольно долго перемещается от одних ворот к другим, и игру которая часто проходит без забитых голов?

Большинство фанатов любят футбол не углубляясь в его сложность, которая заключается в тренерских тактиках и стратегиях. Они просто смотрят игру и радуются зрелищу, виртуозностью футболистов, азарту на поле и невероятным моментам, которые переворачивают ход матча с ног на голову.

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Факты ICTV вспомнили 5 матчей, с переломными моментами, которые заставляли плакать от счастья одних фанатов и смаковать горечь поражения других.

Ливерпуль — Милан (3:3, пен.3:2). Финал Лиги чемпионов-2004/05

You’ll never walk alone

Этот матч называют лучшим финалом в истории турнира. До перерыва мерсисайдцы уступили россонери со счетом 0:3. Тогда болельщики красных, которые были на стадионе Ататюрк в Стамбуле, еще до перерыва затянули вечный гимн клуба You’ll never walk alone. Кажется, даже на Энфилде YNWA так проникновенно не пели, как в перерыве финала-2005. Кто-то из болельщиков плакал, кто-то закрывал лицо руками, но все они пели.

— Помню, как в конце первого тайма болельщики Ливерпуля начали исполнять гимн. Для меня это был шок. В Италии болельщики не вели бы себя так при счете 0:3, они бы просто начали бросать в футболистов камни. Навсегда запомню это, – рассказал как-то экс-коуч Милана Карло Анчелотти.

На второй тайм Ливерпуль переформатировал расстановку на поле и… сравнял. В серии пенальти удача была на стороне английского клуба.

Игроки Ливерпуля вспоминая тот матч рассказывают, что решающим рывком к камбэку стало именно пение болельщиков красных.

Лечче — Милан (3:4). Серия А-2011/12

Выход на замену Кевина-Принса Боатенга

Феерическими камбэк славится не только Ливерпуль. В восьмом туре Серии А в сезоне 2011/12 россонери на выезде еще до перерыва горели Лечче 3:0. В начале второго тайма наставник Милана Массимиано Аллегри решил сменить в игре Робинью на Кевина-Принса Боатенга.

Это стало решающим моментом в матче, ведь ганец за 14 минут положил в ворота соперника хет-трик, а на 83-й минуте Марио Эпес принес россонери победу.

Тогда эта фантастическая победа подняла Милан на седьмую строчку в турнирной таблице Серии А. А сам сезон команда завершила на второй позиции.

Украина — Англия (1:0). Евро-2012. Групповой этап

Незасчитанный гол Марко Девича

Кто из украинских фанатов не помнит тот злочасний момент, когда Джон Терри достал мяч после удара Марко Девича из-за линии ворот Джо Харта и выбил его в поле? 19 июня 2012 года сборная Украины играла блестяще против родоначальников игры миллионов и должна была обыгрывать соперника, но все разрушил Виктор Кашшаи, который не засчитал гол украинцев.

Весь мир после матча возмущался слепотой венгерской судейской бригады. Все признавали, что гол Девича был чистым. Даже сами англичане.

Даже после этого сине-желтые продолжали давить, идти в атаку, но англичане уверенно защищались и в итоге взяли три очка в матче. Сборная Украины завершила выступления на стадии группового этапа с тремя очками в активе.

Уругвай – Гана (1:1, пен. 4:2). Чемпионат мира 2010. 1/4 финала

Игра рукой Луиса Суареса

В этом матче развернулась самая драматическая развязка в истории ЧМ. Шли последние секунды овертайма, мяч летел в пустые ворота уругвайцев, но Луис Суарес, который оказался рядом, выставил руку и спас сборную от гола.

Сначала Луис пытался обмануть арбитра Олегариу Бенкеренса, уверяя, что рукой сыграл не он, а Хорхе Фусиле. Но провести рефери не получилось: Суарес получил прямую красную, а в ворота Уругвая поставили пенальти на последней минуте дополнительного времени.

В случае, если Гана забивала пенальти, то выходила бы в полуфинал, но Гьян пробил в перекладину и дело перешло в серии пенальти, где точнее бил Уругвай – 4:2.

Ливерпуль – Барселона (4:0). Лига чемпионов-2018/19. Ответный матч 1/2 финала

Розыгрыш углового в исполнении Трента Александера-Арнольда

Угловой в исполнении защитника Ливерпуля Александера-Арнольда в ответном матче против Барселоны в 1/2 финала ЛЧ-2018/19 навсегда вошел в историю. Тогда Ливерпуль вел в счете 3:0, и для теоретического выхода в финал оставалось забить еще один мяч.

На 77-й минуте красные заработали угловой, который пошел выполнять Трент. Сначала англичанин отошел от мяча и хотел дать пробить Шакири, но заметив что игроки Барсы на секунду выключились из игры. Трент резко развернулся назад и выдал пас, который прошел мимо каталонских зевак. Дивок Ориги в этом моменте был точным.

Этот гол стал вишенкой на тортике для Ливерпуля, особенно после первого матча на Камп Ноу, когда ребята Клоппа проиграли 3:0.

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