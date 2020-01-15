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Факты / Спорт

Пошел по россиянкам: Неймар закрутил роман с очередной моделью

Форвард ПСЖ Неймар закрутил роман с 21-летней российской моделью и актрисой реалити-шоу Екатериной Сафаровой.

По информации СМИ, пара притворялась друзьями на публике, но их близкие друзья подтвердили роман футболиста и девушки.

Официально Неймар не сообщил об отношениях с Сафаровой или с любой другой девушкой.

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Екатерина Сафарова работает в сингапурском модельном агентстве NU Models. Девушка живет в Испании, где приняла участие в реалити-шоу Остров искушений и Cazamariposas.

На страницу Сафаровой в Instagram подписано почти 200 тыс. человек.

  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
Пошел по россиянкам: Неймар закрутил роман с очередной моделью / 15 фотографий

Ранее Факты ICTV рассказывали о самой сексуальной спортсменке мира 21-летнюю легкоатлетку Алису Шмидт.

Фото: Katerina Safarova

Источник: The Sun

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