Катерина Сафарова

Форвард ПСЖ Неймар закрутил роман с 21-летней российской моделью и актрисой реалити-шоу Екатериной Сафаровой.
По информации СМИ, пара притворялась друзьями на публике, но их близкие друзья подтвердили роман футболиста и девушки.
Официально Неймар не сообщил об отношениях с Сафаровой или с любой другой девушкой.
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Екатерина Сафарова работает в сингапурском модельном агентстве NU Models. Девушка живет в Испании, где приняла участие в реалити-шоу Остров искушений и Cazamariposas.
На страницу Сафаровой в Instagram подписано почти 200 тыс. человек.
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Фото: Katerina Safarova
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