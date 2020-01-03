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Факты / Спорт

Подкат под карлика и пьяные вечеринки: Неймар разозлил ПСЖ своими каникулами

ПСЖ выразил недовольство тем, как провел свой небольшой отпуск Неймар.

Неймар на отдыхе

ПСЖ отпустил футболистов на небольшой отдых пока в чемпионате Франции пауза. Клуб дал игрокам провести время с семьями и друзьями.

Неймар воспользовался отпуском в своем стиле – тусил на вечеринках и устраивал странные выходки.

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На видео с новогодней вечеринки с участием Неймара, он выпивший пританцовывает вместе с друзьями. В ПСЖ узнали, что игрок пробыл на праздновании до рассвета.

А еще на одном ролике футболист пошел в жесткий подкат под карлика на мыльном батуте.

Парижане остались крайне недовольны подобной активностью своей звезды.

Сейчас Неймар уже вернулся в Париж и приступил к тренировкам.

Ранее Факты ICTV писали, что форвард Вест Хэм Юнайтед Майкл Антонио в костюме снеговика разбил свой Lamborghini Huracan стоимостью €250 тыс.

Фото: neymarjr

Источник: Marca

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