Подкат под карлика и пьяные вечеринки: Неймар разозлил ПСЖ своими каникулами

ПСЖ выразил недовольство тем, как провел свой небольшой отпуск Неймар.

ПСЖ отпустил футболистов на небольшой отдых пока в чемпионате Франции пауза. Клуб дал игрокам провести время с семьями и друзьями.

Неймар воспользовался отпуском в своем стиле – тусил на вечеринках и устраивал странные выходки.

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На видео с новогодней вечеринки с участием Неймара, он выпивший пританцовывает вместе с друзьями. В ПСЖ узнали, что игрок пробыл на праздновании до рассвета.

Imagine if someone went into coma in 2017 and came back to see this Neymar pic.twitter.com/CM5Et8Rf6R — Mr Hart (@yourblooda) December 31, 2019

А еще на одном ролике футболист пошел в жесткий подкат под карлика на мыльном батуте.

Neymar da carrinho criminoso em soteldo. Esse e o idolo de voces? pic.twitter.com/DWVdxoN8wZ — João Moutinho sep (@MoutinhoSep) January 2, 2020

Парижане остались крайне недовольны подобной активностью своей звезды.

Сейчас Неймар уже вернулся в Париж и приступил к тренировкам.

Ранее Факты ICTV писали, что форвард Вест Хэм Юнайтед Майкл Антонио в костюме снеговика разбил свой Lamborghini Huracan стоимостью €250 тыс.

Фото: neymarjr