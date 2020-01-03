Подкат под карлика и пьяные вечеринки: Неймар разозлил ПСЖ своими каникулами

ПСЖ выразил недовольство тем, как провел свой небольшой отпуск Неймар.
ПСЖ отпустил футболистов на небольшой отдых пока в чемпионате Франции пауза. Клуб дал игрокам провести время с семьями и друзьями.
Неймар воспользовался отпуском в своем стиле – тусил на вечеринках и устраивал странные выходки.
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На видео с новогодней вечеринки с участием Неймара, он выпивший пританцовывает вместе с друзьями. В ПСЖ узнали, что игрок пробыл на праздновании до рассвета.
Imagine if someone went into coma in 2017 and came back to see this Neymar pic.twitter.com/CM5Et8Rf6R
— Mr Hart (@yourblooda) December 31, 2019
А еще на одном ролике футболист пошел в жесткий подкат под карлика на мыльном батуте.
Neymar da carrinho criminoso em soteldo. Esse e o idolo de voces? pic.twitter.com/DWVdxoN8wZ
— João Moutinho sep (@MoutinhoSep) January 2, 2020
Парижане остались крайне недовольны подобной активностью своей звезды.
Сейчас Неймар уже вернулся в Париж и приступил к тренировкам.
Ранее Факты ICTV писали, что форвард Вест Хэм Юнайтед Майкл Антонио в костюме снеговика разбил свой Lamborghini Huracan стоимостью €250 тыс.
Фото: neymarjr