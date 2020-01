Подкат под карлика и пьяные вечеринки: Неймар разозлил ПСЖ своими каникулами

ПСЖ отпустил футболистов на небольшой отдых пока в чемпионате Франции пауза. Клуб дал игрокам провести время с семьями и друзьями.

Неймар воспользовался отпуском в своем стиле – тусил на вечеринках и устраивал странные выходки.

На видео с новогодней вечеринки с участием Неймара, он выпивший пританцовывает вместе с друзьями. В ПСЖ узнали, что игрок пробыл на праздновании до рассвета.

Imagine if someone went into coma in 2017 and came back to see this Neymar pic.twitter.com/CM5Et8Rf6R

— Mr Hart (@yourblooda) December 31, 2019