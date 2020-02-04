В тренерском штабе сборной Украины по футболу пополнения. Накануне Евро-2020 к команде наставников сине-желтых присоединился 34-летний специалист Андреа Аззалин.

По информации издания Sport Arena, Аззалин будет отвечать в команде за физическую подготовку футболистов.

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Условия контракта специалиста с национальной командой Украины пока неизвестны.

Аззалин ранее входил в тренерский штаб сборной Италии U-23, сборной Греции, Монако, Нанта. Также итальянец был среди ассистентов Клаудио Раньери, когда тот выиграл английскую Премьер-лигу с Лестером.

На чемпионате Европы 2020 сборная Украины на групповом этапе сыграет в квартете С с командами Нидерландов и Австрии. Еще один соперник определится после стыковых матчей в марте.

Напомним, сине-желтые в марте 2020 проведут два контрольных матча против сборных Франции (27-го марта) в Сен-Дени и против Польши (31-го марта) в Хожуве.

Источник: Sport Arena

Фото: montecarlonews