Стало известно, где будет базироваться сборная Украины на Евро-2020

Евро-2020 пройдет в двенадцати городах Европы, поэтому большинству участников финальной части придется немало путешествовать.
Сейчас известны 20 из 24 участников финальной части Евро, а другие определятся в марте в стыковых матчах. Все команды, которые обеспечили себе путевку на чемпионат Европы выбрали места, где они будут базироваться во время турнира.
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База национальной сборной Украины будет в столице Румынии, Бухаресте. Именно в этом городе подопечные Шевченко сыграют два из трех матчей группового этапа Евро-2020.
- Австрия – Зеефельд, Австрия
- Англия – Бертон-апон-Трент, Англия
- Бельгия – Тюбиз, Бельгия
- Германия – Херцогенаурах, Германия
- Дания – Хельсингер, Дания
- Испания – Лас-Росас-де-Мадрид, Мадрид, Испания
- Италия – Коверчано, Флоренция, Италия
- Нидерланды – Зейст, Нидерланды
- Польша – Портмарнок, графство Дублин, Ирландия
- Португалия – Будапешт, Венгрия
- Россия – Новогорск, Москва, Россия
- Турция – Баку, Азербайджан
- Украина – Бухарест, Румыния
- Уэльс – Баку, Азербайджан
- Финляндия – Репино, Санкт-Петербург, Россия
- Франция – Клерфонтэн-ан-Ивелин, Франция
- Хорватия – Сент-Андрус, Шотландия
- Чехия – Кэрри, Эдинбург, Шотландия
- Швейцария – Рим, Италия
- Швеция – Мейнут, графство Килдэр, Ирландия
Чемпионат Европы по футболу стартует 12 июня матчем в Риме, а закончится финалом на легендарном Уэмбли в Лондоне 12 июля.
Напомним, букмекеры оценили шансы сборной Украины на Евро-2020.