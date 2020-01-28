Стало известно, где будет базироваться сборная Украины на Евро-2020

Евро-2020 пройдет в двенадцати городах Европы, поэтому большинству участников финальной части придется немало путешествовать.

Сейчас известны 20 из 24 участников финальной части Евро, а другие определятся в марте в стыковых матчах. Все команды, которые обеспечили себе путевку на чемпионат Европы выбрали места, где они будут базироваться во время турнира.

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База национальной сборной Украины будет в столице Румынии, Бухаресте. Именно в этом городе подопечные Шевченко сыграют два из трех матчей группового этапа Евро-2020.

Австрия – Зеефельд, Австрия

Англия – Бертон-апон-Трент, Англия

Бельгия – Тюбиз, Бельгия

Германия – Херцогенаурах, Германия

Дания – Хельсингер, Дания

Испания – Лас-Росас-де-Мадрид, Мадрид, Испания

Италия – Коверчано, Флоренция, Италия

Нидерланды – Зейст, Нидерланды

Польша – Портмарнок, графство Дублин, Ирландия

Португалия – Будапешт, Венгрия

Россия – Новогорск, Москва, Россия

Турция – Баку, Азербайджан

Украина – Бухарест, Румыния

Уэльс – Баку, Азербайджан

Финляндия – Репино, Санкт-Петербург, Россия

Франция – Клерфонтэн-ан-Ивелин, Франция

Хорватия – Сент-Андрус, Шотландия

Чехия – Кэрри, Эдинбург, Шотландия

Швейцария – Рим, Италия

Швеция – Мейнут, графство Килдэр, Ирландия

Чемпионат Европы по футболу стартует 12 июня матчем в Риме, а закончится финалом на легендарном Уэмбли в Лондоне 12 июля.

Напомним, букмекеры оценили шансы сборной Украины на Евро-2020.