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Факты / Спорт

Стало известно, где будет базироваться сборная Украины на Евро-2020

Евро-2020 пройдет в двенадцати городах Европы, поэтому большинству участников финальной части придется немало путешествовать.

Сейчас известны 20 из 24 участников финальной части Евро, а другие определятся в марте в стыковых матчах. Все команды, которые обеспечили себе путевку на чемпионат Европы выбрали места, где они будут базироваться во время турнира.

Читайте: Результаты жеребьевки Евро-2020: составы всех групп

База национальной сборной Украины будет в столице Румынии, Бухаресте. Именно в этом городе подопечные Шевченко сыграют два из трех матчей группового этапа Евро-2020.

  • Австрия – Зеефельд, Австрия
  • Англия – Бертон-апон-Трент, Англия
  • Бельгия – Тюбиз, Бельгия
  • Германия – Херцогенаурах, Германия
  • Дания – Хельсингер, Дания
  • Испания – Лас-Росас-де-Мадрид, Мадрид, Испания
  • Италия – Коверчано, Флоренция, Италия
  • Нидерланды – Зейст, Нидерланды
  • Польша – Портмарнок, графство Дублин, Ирландия
  • Португалия – Будапешт, Венгрия
  • Россия – Новогорск, Москва, Россия
  • Турция – Баку, Азербайджан
  • Украина – Бухарест, Румыния
  • Уэльс – Баку, Азербайджан
  • Финляндия – Репино, Санкт-Петербург, Россия
  • Франция – Клерфонтэн-ан-Ивелин, Франция
  • Хорватия – Сент-Андрус, Шотландия
  • Чехия – Кэрри, Эдинбург, Шотландия
  • Швейцария – Рим, Италия
  • Швеция – Мейнут, графство Килдэр, Ирландия

Чемпионат Европы по футболу стартует 12 июня матчем в Риме, а закончится финалом на легендарном Уэмбли в Лондоне 12 июля.

Напомним, букмекеры оценили шансы сборной Украины на Евро-2020.

Источник: УЕФА

Фото: Dreamstime

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