Определились еще два соперника сборной Украины перед Евро-2020

Сборная Украины по футболу перед стартом Евро-2020 проведет три контрольных поединка в Украине.

Подопечные Андрея Шевченко кроме команды Кипра сыграют с национальными сборными Северной Ирландии и Израиля.

Матч против Северной Ирландии запланирован на 2 июня, а с Израилем – 7 июня.

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Президент УАФ Андрей Павелко предложил исполкому Ассоциации Украины по футболу провести матч с ирландцами в Киеве, а с командой Израиля во Львове.

Напомним, в марте сине-желтые проведут два контрольных поединка на выезде. Против Франции Украина сыграет в Сен-Дени на стадионе Стад-де-Франс, а против Польши – в Хожуве.

Также ранее стало известно, что на Евро-2020 Украина будет базироваться в Бухаресте, где сине-желтые сыграют два матча на стадии группового этапа.

Источник: Андрій Павелко