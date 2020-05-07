Грандиозный камбэк: год назад Ливерпуль разбил Барселону на Энфилде

Ровно год назад 7 мая 2019 года, Ливерпуль на Энфилде разгромил Барселону со счетом 4:0 в матче 1/2 финала Лиги Чемпионов-2018/19.

После поражения в первом матче на Камп Ноу со счетом 3:0 подопечные Юргена Клоппа в родных стенах совершили невероятное, забросив в ворота блаугранас четыре безответных мяча.

Голами в составе красных отличились Дивок Ориги и Джорджиньо Вейналдум, записав в активы по дублю.

— Через 12 месяцев те эмоции до сих пор в памяти. Невероятная поддержка трибун, удивительное единение и уровень производительности от всех: игроков, персонала и фанатов, которые сделали эту ночь такой особой, — поделился воспоминаниями о матче на Энфилде хавбек Ливерпуля Джеймс Милнер.

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А вот автор легендарного углового в матче Трент Александер-Арнольд в годовщину матча выложил скрин с моментом углового, подписав: Родилась икона.

View this post on Instagram A post shared by Trent Alexander-Arnold (@trentarnold66) on May 7, 2020 at 4:23am PDT

Интересно, что только четыре раза в истории команды вылетали из плей-офф ЛЧ, выиграв в первой встрече с разницей в три или более голов. Два из них на счету Барселоны. Каталонцы второй сезон подряд не смогли выйти в следующий раунд после того, как победили в первой встрече Рому в три мяча.

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