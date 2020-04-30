Факты ICTV предлагают вспомнить победный матч киевского Динамо в 1999 году против одного из лучших футбольных клубов мира — мадридского Реала.

В рамках матча 1/4 финала Лиги чемпионов команда Валерия Лобановского встречалась с мадридским Реалом Джона Тошака. Королевский клуб на тот момент был действующим обладателем Кубка чемпионов и Межконтинентального кубка.

Читайте: Месси возглавил список лучших футболистов мира за последние 25 лет

Первый матч в Испании завершился со счетом 1:1, а во втором на переполненном Олимпийском киевляне уверенно одолели оппонента — 2:0 и прошли дальше.

Дважды отличился Андрей Шевченко, который мог забивать и третий, однако не реализовал пенальти на 63-й минуте. Победителем одиннадцатиметровой дуэли стал Бодо Иллгнер.

Динамо — Реал Мадрид — 2:0

Голы: Шевченко, 63′ 80′

Динамо: Шовковский, Ващук, Лужный, Головко, Каладзе, Хацкевич, Гусин, Кардаш (Белькевич, 46), Косовский (Яшкин, 87), Шевченко, Ребров.

Реал: Иллгнер, Пануччи, Кампо, Йерро, Роберто Карлос, Редондо, Санчис (Гути, 71), Зеедорф (Шукер, 66), Рауль, Ярни (Карамбе, 81), Морьентес.

К слову, в УЕФА определились с датой старта сезона 2020/21 в еврокубках.

Фото: Динамо Киев