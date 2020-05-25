Милан — Ливерпуль 3:3 (2:3)

Голы: Мальдини, 1 Креспо, 39, 44 — Джеррард, 54 Шмицер, 56 Алонсо, 60

25 мая 2005 года состоялся легендарный финал Лиги чемпионов сезона-2004/05. В решающей игре на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле встретились итальянский Милан и английский Ливерпуль.

До перерыва россонери вели со счетом 3:0 благодаря голу Мальдини и дублю Креспо, но во втором тайме красные создали свой легендарный камбэк.

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Сначала Джеррард, Шмицер и Алонсо сравняли в счете и перевели игру в овертайм. Судьба трофея решалась в серии пенальти, где победителями оказались мерсисайдцы: Сержиньо, Пирло и Шевченко не смогли с точки переиграть Дудека.

Интересно, что Андрей Шевченко недавно признался, что до сих пор не может смотреть видео с финала в Стамбуле и сейвы Ежи Дудека.

Выиграв Лигу чемпионов УЕФА в пятый раз в своей истории, Ливерпуль заслужил право на то, чтобы навсегда оставить трофей у себя.

Также Факты ICTV предлагают вспомнить камбэк Ливерпуля в матче с Барселоной в 1/2 финала Лиги чемпионов-2018/19.