Украинскую теннисистку Даяну Ястремскую временно отстранили от участия в спортивных соревнованиях из-за подозрения в употреблении допинга. Спортсменка опровергает эту информацию.

Тест украинки показал положительный результат на запрещенные вещества.

— В пробе, которая была сдана 24 ноября 2020 года, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством лаборатория в Монреале обнаружила запрещенное вещество — метаболиты местеролона, — говорится в сообщении на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF).

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Ястремская прокомментировала это сообщение.

— Я твердо заявляю, что никогда не принимала препараты, улучшающие работоспособность, или запрещенные вещества. Я поражена и шокирована, — написала она на своей странице в Twitter.

Расистский скандал с Ястремской

В июле 2020 года украинская теннисистка Даяна Ястремская влипла в расистский скандал.

Она устроила обнаженную фотосессию, для которой часть лица и тела раскрасила в коричневый цвет.

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Источник: ITF, Dayana Yastremska