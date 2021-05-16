15 мая футболисты из национальной сборной прибыли чартерным рейсом в Харьков для подготовки к Евро-2020 и провели уже первую тренировку.
На сбор вызвали почти всех игроков клубов УПЛ и легионеров Евгения Макаренко и Александра Зубкова.
Остальные спортсмены прибудет после 23 мая, когда закончатся чемпионаты, где играют их команды.
У Руслана Малиновского последний матч его Аталанты в Серии А состоится 23 мая.
Александр Зинченко будет играть за Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов 29 мая.
У динамовцев Александра Андриевского и Владимира Шепелева, а также горняка Жуниора Мораеса пока длится лечение после полученных травм.
Полузащитник Евгений Коноплянка сможет присоединиться к команде ориентировочно 28 мая, если главный врач сборной Украины Артур Глущенко подтвердит, что футболист будет готов продолжать тренировки.
Расширение заявок команд на Евро-2020
На Евро-2020, который должен состояться этим летом, УЕФА планирует расширить заявку команд до 26 исполнителей.
Ранее наставники команд могли заявить в список 23 футболистов.
Такое нововведение от УЕФА связано непосредственно с нестабильной ситуацией с пандемией коронавируса, поскольку из-за инфицирования спортсменов сборные могут стать жертвами незапланированных потерь в большом количестве.
Подробнее о расширении заявок команд на Евро-2020 читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: УАФ
Фото: УАФ