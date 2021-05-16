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Факты / Спорт
Тетяна Забожко |

Украинская сборная начала подготовку к Евро-2020

Євро-2020_українська збірна

15 мая футболисты из национальной сборной прибыли чартерным рейсом в Харьков для подготовки к Евро-2020 и провели уже первую тренировку.

На сбор вызвали почти всех игроков клубов УПЛ и легионеров Евгения Макаренко и Александра Зубкова.

Остальные спортсмены прибудет после 23 мая, когда закончатся чемпионаты, где играют их команды.

У Руслана Малиновского последний матч его Аталанты в Серии А состоится 23 мая.

Александр Зинченко будет играть за Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов 29 мая.

У динамовцев Александра Андриевского и Владимира Шепелева, а также горняка Жуниора Мораеса пока длится лечение после полученных травм.

  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
  • Євро-2020_українська збірна
Украинская сборная начала подготовку к Евро-2020 / 7 фотографий

Полузащитник Евгений Коноплянка сможет присоединиться к команде ориентировочно 28 мая, если главный врач сборной Украины Артур Глущенко подтвердит, что футболист будет готов продолжать тренировки.

Расширение заявок команд на Евро-2020

На Евро-2020, который должен состояться этим летом, УЕФА планирует расширить заявку команд до 26 исполнителей.

Ранее наставники команд могли заявить в список 23 футболистов.

Такое нововведение от УЕФА связано непосредственно с нестабильной ситуацией с пандемией коронавируса, поскольку из-за инфицирования спортсменов сборные могут стать жертвами незапланированных потерь в большом количестве.

Подробнее о расширении заявок команд на Евро-2020 читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: УАФ

Фото: УАФ

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