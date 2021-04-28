На Евро-2020, который состоится этим летом, УЕФА планирует расширить заявку команд до 26 исполнителей.

Ранее наставники команд могли заявить в список 23 футболистов.

Такое нововведение от УЕФА связано непосредственно с нестабильной ситуацией с пандемией коронавируса.

Из-за инфицирования спортсменов сборные могут стать жертвами незапланированных потерь в большом количестве.

Также в организации уверены, что увеличение заявки будет способствовать уменьшению усталости среди игроков. Из-за интенсивного графика в течение сезона футболисты часто жалуются на повышенную усталость.

Дублин и Бильбао не примут матчи Евро-2020

23 апреля УЕФА сообщил о переносе матчей чемпионата Европы, которые должны были состояться в Дублине и Бильбао, в другие города.

Четыре матча, которые были запланированы на арене Сан-Мемес в Бильбао, теперь будут играть на Олимпийском стадионе в Севилье. Встречи группового этапа в квартете E, которые изначально должны были состояться на стадионе Авива в столице Ирландии, перенесли в Санкт-Петербург.

Также матч 1/8 финала вместо Дублина проведут на стадионе Уэмбли в Лондоне.