PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Украина на последних минутах вырвала ничью у сборной Бахрейна

Украина Бахрейн

Сборная Украины принимала Бахрейн в рамках товарищеского матча. Встреча прошла в Харькове на стадионе ОСК Металлист и завершилась со счетом 1:1.

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Степаненко, Макаренко, Шапаренко, Зубков, Марлос, Беседин.

Бахрейн: Лютфала, Саед Али Исса, Хасан, Аль Шамсан, Набил, Шаикх, Харам, Мархун, Аль Асвад, Альхумайдан, Альромаихи.

Голы: Цыганков, 90+1 — Дхия, 75 (пен.)

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Бахрейн, где собрали все самые интересные моменты матча.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка