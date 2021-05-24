Сборная Украины принимала Бахрейн в рамках товарищеского матча. Встреча прошла в Харькове на стадионе ОСК Металлист и завершилась со счетом 1:1.

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Степаненко, Макаренко, Шапаренко, Зубков, Марлос, Беседин.

Бахрейн: Лютфала, Саед Али Исса, Хасан, Аль Шамсан, Набил, Шаикх, Харам, Мархун, Аль Асвад, Альхумайдан, Альромаихи.

Голы: Цыганков, 90+1 — Дхия, 75 (пен.)

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Бахрейн, где собрали все самые интересные моменты матча.