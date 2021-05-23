Сборная Украины и команда Бахрейна встретятся 23 мая на стадионе ОСК Металлист в Харькове в рамках товарищеского матча.

Это будет первая встреча команд в истории. В марте бахрейнцы провели два контрольных поединка — против Иордании, которой уступили со счетом 1:2 и против Сирии, в котором одержали победу — 3:1.

Команда Андрея Шевченко в марте провели три игры в рамках отбора на Мундиаль-2022. Все встречи против Франции, Финляндии и Казахстана завершились ничьей 1:1.

По мнению букмекеров, абсолютными фаворитами матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.37. Успех команды Бахрейна оценивают в 8.90. Ничейный результат встречи — 5.20.

Встречу в Харькове доверили чешской бригаде арбитров во главе с рефери Павелом Орелом. Ему будут ассистировать: Петр Блазей и Камил Хайек. Обязанности четвертого рефери исполнит украинец Виталий Романов.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Бахрейн начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 21.00.