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Факты / Спорт
Марія Степанюк |
Украина — Бахрейн: онлайн-трансляция товарищеского матча

Украина — Бахрейн: онлайн-трансляция товарищеского матча

Сборная Украины и команда Бахрейна встретятся 23 мая на стадионе ОСК Металлист в Харькове в рамках товарищеского матча.

Это будет первая встреча команд в истории. В марте бахрейнцы провели два контрольных поединка — против Иордании, которой уступили со счетом 1:2 и против Сирии, в котором одержали победу — 3:1.

Команда Андрея Шевченко в марте провели три игры в рамках отбора на Мундиаль-2022. Все встречи против Франции, Финляндии и Казахстана завершились ничьей 1:1.

По мнению букмекеров, абсолютными фаворитами матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.37. Успех команды Бахрейна оценивают в 8.90. Ничейный результат встречи — 5.20.

Встречу в Харькове доверили чешской бригаде арбитров во главе с рефери Павелом Орелом. Ему будут ассистировать: Петр Блазей и Камил Хайек. Обязанности четвертого рефери исполнит украинец Виталий Романов.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Бахрейн начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 21.00.

С начала С конца
Прямая трансляция
15:13 - 23 мая

Заявка сборной Украины на матч с Бахрейном.

Заявка України на матч з Бахрейном

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15:10 - 23 мая

Перед матчем с Бахрейном Андрей Шевченко рассказал, что Виктор Коваленко и Виталий Буяльский покинули расположение лагеря сборной из-за травм и не помогут команде на Евро-2020.

Подробнее о том, что Шевченко говорил перед матчем о команде Бахрейна, плюсах и минусах переноса Евро-2020, а также, когда определится с заявкой на турнир читайте в материале Фактов.

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