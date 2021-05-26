Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур определился с финальным составом оранжевых на Евро-2020.

В заявку вошли 26 исполнителей, среди которых два дебютанта: 19-летний защитник Аякса Юрриен Тимбер и 22-летний форвард ПСВ Коди Гакпо.

По сравнению с предыдущим вызовом в национальную команду в заявку не вошли: голкипер АЗ Марко Бизот, защитники Джерри Сент-Юсте (Майнц), Ганс Гатебур (Аталанта), Кенни Тете (Фулхэм), Рик Карсдорп (Рома), полузащитник Краснодара Тонни Триндаде де Вилена, а также нападающие Стивен Бергвейн (Тоттенхэм Хотспур) и Анвар Эль-Гази (Астон Вилла).

Состав сборной Нидерландов на Евро-2020

Вратари: Яспер Силлессен (Валенсия), Тим Крул (Норвич Сити), Мартен Стекеленбург (Аякс).

Яспер Силлессен (Валенсия), Тим Крул (Норвич Сити), Мартен Стекеленбург (Аякс). Защитники: Патрик ван Аанхолт (Кристал Пэлэс), Натан Аке (Манчестер Сити), Дейли Блинд, Юрриен Тимбер (оба — Аякс), Дензел Думфрис (ПСВ), Маттейс де Лигт (Ювентус), Йоэл Велтман (Брайтон), Стефан Де Врей (Интер), Оуэн Вейндал (АЗ).

Патрик ван Аанхолт (Кристал Пэлэс), Натан Аке (Манчестер Сити), Дейли Блинд, Юрриен Тимбер (оба — Аякс), Дензел Думфрис (ПСВ), Маттейс де Лигт (Ювентус), Йоэл Велтман (Брайтон), Стефан Де Врей (Интер), Оуэн Вейндал (АЗ). Полузащитники: Донни ван де Бек (Манчестер Юнайтед), Райан Гравенберх, Дэви Классен (оба — Аякс), Фрэнки де Йонг (Барселона), Тен Копмейнерс (АЗ), Мартен де Рон (Аталанта), Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль).

Донни ван де Бек (Манчестер Юнайтед), Райан Гравенберх, Дэви Классен (оба — Аякс), Фрэнки де Йонг (Барселона), Тен Копмейнерс (АЗ), Мартен де Рон (Аталанта), Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль). Нападающие: Стевен Бергейс (Фейеноорд), Мэмфис Депай (Лион), Коди Гакпе, Дониелл Маллен (оба — ПСВ), Люк де Йонг (Севилья), Квинси Промес (Спартак), Ваут Вегорст (Вольфсбург).

Сборная Украины на стадии группового этапа первую игру проведет именно с командой Нидерландов. Матч запланирован на 13 июня в Амстердаме на Йохан Кройф Арене. Остальные матчи группового этапа подопечные Франк де Бура проведут тоже на этой арене.

Кроме Нидерландов сборная Украины в группе будет играть с командами Северной Македонии и Австрии.

Участники финальной части Евро-2020 должны объявить свои заявки до 1 июня включительно. Каждая команда должна заявить по 26 исполнителей. Наставник сине-желтых Андрей Шевченко пока еще не обнародовал состав Украины на турнир.

Подготовка сборной Украины к Евро-2020

В первом матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины встречалась с командой Бахрейна.

Несмотря на игровое преимущество на протяжении матча сине-желтые едва не потерпели поражение и смогли забить лишь в добавленное время.