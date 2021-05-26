Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур определился с финальным составом оранжевых на Евро-2020.
В заявку вошли 26 исполнителей, среди которых два дебютанта: 19-летний защитник Аякса Юрриен Тимбер и 22-летний форвард ПСВ Коди Гакпо.
По сравнению с предыдущим вызовом в национальную команду в заявку не вошли: голкипер АЗ Марко Бизот, защитники Джерри Сент-Юсте (Майнц), Ганс Гатебур (Аталанта), Кенни Тете (Фулхэм), Рик Карсдорп (Рома), полузащитник Краснодара Тонни Триндаде де Вилена, а также нападающие Стивен Бергвейн (Тоттенхэм Хотспур) и Анвар Эль-Гази (Астон Вилла).
Состав сборной Нидерландов на Евро-2020
- Вратари: Яспер Силлессен (Валенсия), Тим Крул (Норвич Сити), Мартен Стекеленбург (Аякс).
- Защитники: Патрик ван Аанхолт (Кристал Пэлэс), Натан Аке (Манчестер Сити), Дейли Блинд, Юрриен Тимбер (оба — Аякс), Дензел Думфрис (ПСВ), Маттейс де Лигт (Ювентус), Йоэл Велтман (Брайтон), Стефан Де Врей (Интер), Оуэн Вейндал (АЗ).
- Полузащитники: Донни ван де Бек (Манчестер Юнайтед), Райан Гравенберх, Дэви Классен (оба — Аякс), Фрэнки де Йонг (Барселона), Тен Копмейнерс (АЗ), Мартен де Рон (Аталанта), Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль).
- Нападающие: Стевен Бергейс (Фейеноорд), Мэмфис Депай (Лион), Коди Гакпе, Дониелл Маллен (оба — ПСВ), Люк де Йонг (Севилья), Квинси Промес (Спартак), Ваут Вегорст (Вольфсбург).
Сборная Украины на стадии группового этапа первую игру проведет именно с командой Нидерландов. Матч запланирован на 13 июня в Амстердаме на Йохан Кройф Арене. Остальные матчи группового этапа подопечные Франк де Бура проведут тоже на этой арене.
Кроме Нидерландов сборная Украины в группе будет играть с командами Северной Македонии и Австрии.
Участники финальной части Евро-2020 должны объявить свои заявки до 1 июня включительно. Каждая команда должна заявить по 26 исполнителей. Наставник сине-желтых Андрей Шевченко пока еще не обнародовал состав Украины на турнир.
Подготовка сборной Украины к Евро-2020
В первом матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины встречалась с командой Бахрейна.
Несмотря на игровое преимущество на протяжении матча сине-желтые едва не потерпели поражение и смогли забить лишь в добавленное время.