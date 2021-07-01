В церемонии открытия Олимпийских игр-2020 в Токио 23 июля и церемонии закрытия 8 августа примет участие ограниченное количество спортсменов.

На 580 спортсменов из японской делегации, которые будут нести флаги, это правило распространяться не будет.

Вместе с тем, ожидается, что представители легкой атлетики и борьбы из Японии пропустят церемонию открытия, а пловцы и дзюдоисты – церемонию закрытия.

Кроме того, представителям делегаций, когда они будут идут на стадион, не разрешат делать фото на свои телефоны или камеры.

В городке же для спортсменов в районе набережной Харуми в Токио участникам разрешат зарегистрироваться лишь за пять дней до старта Олимпийских игор. Покинуть его они будут вынуждены в течение двух дней после завершения соревнований.

Японский олимпийский комитет уже сообщил о мерах безопасности национальным федерациям спорта.

Дискуссии вокруг того, уменьшать ли количество спортсменов на церемониях, возникали из-за того, что будет сложно отследить физическую дистанцию, когда спортсмены будут идти парадом на стадион.

Медицинские эксперты и обычные граждане до сих пор беспокоятся, можно ли проводить игры в Токио без риска для здоровья людей из-за пандемии коронавируса.

Источник: Kyodo News