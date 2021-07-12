В финале Евро-2020 встречались команды Италии и Англии. Матч состоялся на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне и завершился со счетом 1:1 в пользу подопечных Роберто Манчини после серии пенальти 3:2.

Стартовые составы:

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье. Англия: Пикфорд, Триппьер, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Филлипс, Райс, Маунт, Кейн, Стерлинг.

Пикфорд, Триппьер, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Филлипс, Райс, Маунт, Кейн, Стерлинг. Голы: Бонуччи, 67 — Шоу, 2

Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Англия в финале Евро-2020, где собрали все самые интересные и острые моменты игры.