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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Сборная Италии победила в финале Евро-2020

Збірна Італії

В финале Евро-2020 встречались команды Италии и Англии. Матч состоялся на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне и завершился со счетом 1:1 в пользу подопечных Роберто Манчини после серии пенальти 3:2.

Стартовые составы:

  • Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.
  • Англия: Пикфорд, Триппьер, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Филлипс, Райс, Маунт, Кейн, Стерлинг.
  • Голы: Бонуччи, 67 — Шоу, 2

Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Англия в финале Евро-2020, где собрали все самые интересные и острые моменты игры.

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