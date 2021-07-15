Последний пост в роли мисс Свитолиной: Элина анонсировала свадьбу пикантным снимком

Пятая ракетка мира Элина Свитолина и ее жених, французский теннисист Гаэль Монфис анонсировали свою свадьбу во Французской Ривьере.

Сначала теннисист выложил на своей странице в Instagram совместный снимок с Элиной, который подписал: Последний день в качестве моей невесты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gael Monfils (@iamgaelmonfils)

А потом уже сама Свитолина заинтриговала соблазнительным фото в купальнике.

— Последний пост в качестве мисс Свитолиной, — отметила украинка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Элина Свитолина и Гаэль Монфис заявили, что встречаются в 2019 году. Влюбленные даже завели общую страницу в Instagram.

О помолвке спортсменов стало известно в апреле. Свитолина сообщила радостное известие, что она получила предложение руки и сердца от своего бойфренда, в социальных сетях.

Тогда же спортсмены добавили к посту хэштег #July2021 намекнув, что свадьба запланирована на июль текущего года.