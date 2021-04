Украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о помолвке со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом. Французский теннисист сделал ей предложение среди заснеженных гор.

Украинка опубликовала снимок с любимым, где показала обручальное кольцо на фоне пейзажа.

Также украинка намекнула, что свадьба может состояться уже в июле 2021 года. Под фото она разметила хэштег #July2021 (июль 2021).

YES !!! to the beginning of our forever ???????? @Gael_Monfils #July2021 (XV) (III) pic.twitter.com/RnHBFl9w2M

— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) April 3, 2021