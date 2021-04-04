Украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о помолвке со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом. Французский теннисист сделал ей предложение среди заснеженных гор.

Украинка опубликовала снимок с любимым, где показала обручальное кольцо на фоне пейзажа.

— Да! К началу нашей вечности, — подписала Свитолина фотографию.

Также украинка намекнула, что свадьба может состояться уже в июле 2021 года. Под фото она разметила хэштег #July2021 (июль 2021).

Перерыв в отношениях Свитолиной и Монфиса

В феврале Элина Свитолина и Гаэль Монфис сообщили о перерыве в отношениях. Пара обнародовала одинаковый текст в соцсетях. Они указали, что до сих пор любят друг друга, но каждому нужен личное пространство.

Об их отношениях стало известно в январе 2019 года.