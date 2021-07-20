Международный олимпийский комитет (МОК) внес свои коррективы в официальный девиз Олимпийских игр, который не менялся с 1894 года. К постоянной фразе добавили слово вместе.

Теперь фраза звучит: Быстрее, выше, сильнее — вместе (citius, altius, fortius — communis).

Новый девиз предложил глава МОК Томас Бах во время сессии в Токио.

— Это эпохальное событие, — отметил он.

Впервые фразу из трех слов сказал священник из Франции Анри Дидон во время открытия спортивных соревнований в его колледже.

Эти слова так понравились барону Пьеру де Кубертену, что он решил сделать их девизом соревнований.

Девиз citius, fortius, altius появился в 1894 году на обложке первого выпуска официального бюллетеня МОК. Его утвердил олимпийский конгресс.

Олимпийские игры 2020 пройдут с 23 июля по 8 августа в японской столице Токио.

Спортивные соревнования должны были состояться еще в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли.

До старта Олимпиады японские власти решили ввести режим чрезвычайного положения в Токио из-за ухудшения Covid-ситуации.

Также правительство решило не допускать зрителей на трибуны соревнований.

Источник: МОК