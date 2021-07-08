У Токіо відбулася зустріч організаторів Олімпійських ігор, які обговорили формат проведення цьогорічної Олімпіади.

У зв’язку з введенням в регіоні режиму надзвичайної ситуації, глядачів вирішили не допускати до заходів і змагань Олімпіади в Токіо і трьох сусідніх префектурах.

– Було вирішено, що столичні райони Токіо, Канагава, Тіба і Сайтама не прийматимуть глядачів, – йдеться у повідомленні Kyodo

На зустріч були запрошені п’ятеро організаторів, зокрема Міжнародний олімпійський та Міжнародний паралімпійський комітети, а також місцева влада.

Режим НС у Токіо

Рішення про запровадження у Токіо режиму надзвичайної ситуації ухвалили 8 липня, воно набере чинності через чотири дні, тобто 12 липня.

До такого заходу вдалися через поширення коронавірусу.

Режим НС триватиме аж до 22 серпня, повідомив міністр з відновлення економіки Японії Ясутосі Нісімура.

Сама Олімпіада починається 23 липня 2021 року, отже припадає на період НС, під час якого встановлено ліміт на кількість масових зібрань.

Детальніше про обмеження під час НС у Токіо, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Kyodo