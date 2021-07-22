Экс-футболистка сборной Англии и лондонского клуба Арсенал, телеведущая Алекс Скотт станет первой женщиной в истории, которая будет комментировать матчи в видеоигре от EA Sports FIFA 22.

36-летняя профессиональная футболистка сообщила о том, что она появится в FIFA 22, на своей странице в соцсети.

— Это очень важный этап для FIFA, футбола, женщин и девушек во всем мире, — написала Алекс.

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По словам Скотт, это очень важно и для нее лично как для профессионала.

Также футболистка подчеркнула, что быть частью FIFA 22 — действительно большая честь.

Что известно о Алекс Скотт

Футбольная карьера женщины закончилась в 2018 году. У нее 20-летний опыт в игре.

В последние годы Алекс работала экспертом на телеканалах Sky Sports и BBC.

Скотт — шестикратная чемпионка Англии и бронзовый призер чемпионата мира 2015 года.

Когда выйдет FIFA 22

FIFA 22 выйдет 1 октября. Она будет доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series, Google Stadia.