Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

В FIFA 22 впервые в истории появится женщина-комментатор

Алекс Скотт - коментатор фіфа 22

Экс-футболистка сборной Англии и лондонского клуба Арсенал, телеведущая Алекс Скотт станет первой женщиной в истории, которая будет комментировать матчи в видеоигре от EA Sports FIFA 22.

36-летняя профессиональная футболистка сообщила о том, что она появится в FIFA 22, на своей странице в соцсети.

— Это очень важный этап для FIFA, футбола, женщин и девушек во всем мире, — написала Алекс.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Alex Scott MBE (@alexscott2)

По словам Скотт, это очень важно и для нее лично как для профессионала.

Также футболистка подчеркнула, что быть частью FIFA 22 — действительно большая честь.

Что известно о Алекс Скотт

Футбольная карьера женщины закончилась в 2018 году. У нее 20-летний опыт в игре.

В последние годы Алекс работала экспертом на телеканалах Sky Sports и BBC.

Скотт — шестикратная чемпионка Англии и бронзовый призер чемпионата мира 2015 года.

Когда выйдет FIFA 22

FIFA 22 выйдет 1 октября. Она будет доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series, Google Stadia.

Читайте
Сборная Украины впервые будет представлена в симуляторе FIFA

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка