Национальная сборная Украины по футболу официально появится в игровом симуляторе FIFA от компании Electronic Arts.
Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко во время XXIV конгресса организации.
— Хочу поздравить поклонников электронного футбола с тем, что со следующего года в популярном симуляторе FIFA будет национальная сборная Украины, — сказал Павелко.
Раньше наша национальная команда еще никогда не была официально представлена в этом симуляторе.
Выход нового игрового симулятора FIFA 22 ожидается осенью 2021 года.
Сейчас в в FIFA 21 есть только две украинские команды: киевское Динамо и донецкий Шахтер.
Подготовка к Евро-2020
Сборная Украины провела первый матч в рамках подготовки к Евро-2020. В Харькове 23 мая подопечные Андрея Шевченко встречались с командой Бахрейна.
Несмотря на игровое преимущество сине-желтые едва не потерпели поражение и смогли спастись только в добавленное время благодаря голу Виктора Цыганкова.
Следующую товарищескую встречу Украина проведет против команды Северной Ирландии. Игра запланирована на 3 июня.