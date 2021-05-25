Национальная сборная Украины по футболу официально появится в игровом симуляторе FIFA от компании Electronic Arts.

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко во время XXIV конгресса организации.

— Хочу поздравить поклонников электронного футбола с тем, что со следующего года в популярном симуляторе FIFA будет национальная сборная Украины, — сказал Павелко.

Раньше наша национальная команда еще никогда не была официально представлена в этом симуляторе.

Выход нового игрового симулятора FIFA 22 ожидается осенью 2021 года.

Сейчас в в FIFA 21 есть только две украинские команды: киевское Динамо и донецкий Шахтер.

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Подготовка к Евро-2020

Сборная Украины провела первый матч в рамках подготовки к Евро-2020. В Харькове 23 мая подопечные Андрея Шевченко встречались с командой Бахрейна.

Несмотря на игровое преимущество сине-желтые едва не потерпели поражение и смогли спастись только в добавленное время благодаря голу Виктора Цыганкова.

Следующую товарищескую встречу Украина проведет против команды Северной Ирландии. Игра запланирована на 3 июня.