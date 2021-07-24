В городе Киев развернули две фан-зоны, на которых украинцы могут посмотреть 32-е летние Олимпийские игры 2020, проходящие в Токио.

В частности они расположены в Сырецком парке и Городе спорта (Гидропарк). Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Елена Говорова рассказала, что фан-зоны будут работать на время проведения Олимпиады — до 8 августа.

На территории детско-юношеские спортивные школы Киева и общественные организации проведут 53 мастер-классы по олимпийским и неолимпийским видам спорта. В Сырецком парке проведут 20 занятий, а в городе Спорта — 33 мастер-классов.

На фан-зонах можно посмотреть более 10 видов спорта. Среди них — академическая гребля, акробатика, армреслинг, баскетбол, бокс, гребной слалом, волейбол пляжный, гандбол, гимнастика спортивная, дзюдо, кикбоксинг WTA, парашютный спорт.

Кроме того, будут транслировать соревнования спортсменов по плаванию, регби, роликовому спорту, спортивной борьбе (вольной и греко-римской), теннису, тхэквондо ВТФ, фехтованию, футболу, художественной гимнастике.

23 июля в Токио начались летние Олимпийские игры 2020, в которых примут участие 156 украинских спортсменов. Паралимпийцы представлены в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Фото: КГГА