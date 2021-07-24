Олимпийские игры в Токио 2020 — медальный зачет (Таблица)

На Олимпийских играх в Токио 2020 уже стали известны обладатели первых медалей.

Чемпионкой Олимпиады в Японии стала 21-летняя китаянка Ян Цянь, которая одержала победу в пулевой стрельбе из пневматической винтовки. Она набрала 251,8 балла.

Серебро получила представительница России Анастасия Галашина (251,1 балла), а бронзовую медаль в актив Швеции записала Нина Кристен (230,6).

Украина не выступала в этом виде программы.

Сегодня, 24 июля, разыграют 11 комплектов медалей.

Украинские спортсмены попробуют свои силы в борьбе за медали в пулевой стрельбе, дзюдо, велоспорте и фехтовании.

А украинская дзюдоистка Дарья Белодед вышла в полуфинал Олимпиады.

В весовой категории до 48 кг 20-летняя Дарья победила уже двух соперниц.

В 1/8 финала она поборола спортсменку из Сербии. А в 1/4 благодаря дополнительному времени дзюдоистка из Украины одержала победу над Катариной Костой из Португалии.

В полуфинале Билодид встретится с Фуной Тонако из Японии, которую называют главной фавориткой в этой весовой категории. Однако Дарья Белодед является двукратной чемпионкой мира 2018 и 2019 годов. В обоих финалах она побеждала Тонако.

Читайте Расписание соревнований на Олимпийских играх 2020 в Токио

Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля.

В спортивных соревнованиях Олимпиады 2020 примут участие 158 украинских атлетов в 25 видах спорта. Это будут седьмые игры Украины в истории независимости.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021, а название оставили прежним.

Сколько видов спорта представлено на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Токио спортсмены будут соревноваться в 33 видах спорта и 50 дисциплинах. Всего на Играх-2020 разыграют 339 комплектов медалей.

В этом году организаторы добавили новые виды спорта — серфинг, каратэ, скалолазание и скейтбординг.

Самыми популярными видами спорта на Олимпиаде являются: легкая атлетика, соревнования по которой будут проходить почти ежедневно, плавание и гимнастика.

Факти ICTV собрали главные факты об Олімпиаде-2020 в Токио.

Источник: Tokyo 2020

Фото: Tokyo 2020