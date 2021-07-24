За шаг до медали: стрелок Коростылев занял четвертое место на Олимпиаде

Украинец Павел Коростылев на Олимпийских играх в Токио занял четвертое место в стрельбе из пневматического оружия на дистанции 10 метров.

Стрелок долгое время держался на втором месте, уступая лишь иранцу Джаваду Форуги, который в итоге и выиграл золотую медаль.

Однако он неудачно провел последний выстрел, который выбил всего 8,4 очка, что позволило обойти украинца не только сербу Дамиру Микечу, но и китайцу Пан Вэю.

В сумме Коростылев заработал 198.9 очков, чего хватило лишь для четвертого места.

Напомним, ранее дзюдоистка Дарья Билодид, выступающая в весе до 48 кг, завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр.

Двухкратная чемпионка мира по дзюдо в бою за третье место одолела израильскую спортсменку Ширу Ришони.

Таким образом Билодид принесла первую награду в медальный зачет сборной Украины.