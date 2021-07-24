Олимпиада 2020: Билодид завоевала бронзовую медаль

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр 2020.

Она стала первой наградой Украины в медальном зачете.

В бою за бронзу Билодид противостояла израильтянка Шира Ришони, которую украинка победила удержанием.

20-летняя Дарья Билодид двукратная чемпионка мира (2018, 2019), а вот олимпийская медаль стала первой в ее карьере.

Напомним, украинский дзюдоист Артем Лесюк, выступающий в весе до 60 кг, не смог пробиться в полуфинал.

Сначала в четвертьфинале украинец проиграл французу Луке Мкхейдзе, а затем не смог победить в утешительном раунде против голландца Торнике Чакадоеа.

Фото: НОК Украины