Олимпиада 2020: Билодид завоевала бронзовую медаль

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр 2020.
Она стала первой наградой Украины в медальном зачете.
В бою за бронзу Билодид противостояла израильтянка Шира Ришони, которую украинка победила удержанием.
20-летняя Дарья Билодид двукратная чемпионка мира (2018, 2019), а вот олимпийская медаль стала первой в ее карьере.
Напомним, украинский дзюдоист Артем Лесюк, выступающий в весе до 60 кг, не смог пробиться в полуфинал.
Сначала в четвертьфинале украинец проиграл французу Луке Мкхейдзе, а затем не смог победить в утешительном раунде против голландца Торнике Чакадоеа.
Фото: НОК Украины