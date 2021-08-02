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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Черкасова уступила в полуфинале и поборется за бронзу Игр-2020

Алла Черкасова

Украинка Алла Черкасова уступила в полуфинале в женской вольной борьбе до 68 кг американской спортсменке Тамире Мэнса-Сток, которая является действующей чемпионкой мира.

Схватка завершилась победой представительницы США со счетом 10:4.

Украинка поборется за медаль бронзового сорта. Эта схватка состоится 3 августа. Соперницей будет представительница Монголии Соронзонболдин Батцецег.

На пути к 1/2 финала Черкасова одолела польскую спортсменку Агнешку Вещек со счетом 11:0, а затем поборола немку Анну Шель — 6:0.

Для 32-летней Аллы Черкасовой это вторая Олимпиада. На Играх-2016 в Рио она заняла лишь 11-е место, хотя в тот же год стала чемпионкой Европы.

В 2018 году на чемпионате мира в Будапеште Черкасова стала чемпионкой мира, а в следующем году одержала победу на чемпионате Европы.

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Фото: Getty Images

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