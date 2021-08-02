Украинка Алла Черкасова вышла в полуфинал соревнований по вольной борьбе среди женщин в категории до 68 кг.

В 1/4 финала украинская спортсменка одолела представительницу Германии Анну Шелл.

В первом периоде Черкасова повела со счетом 4:0, а во втором только добавила обороты и одержала чистую победу со счетом 6:0.

За выход в финал Черкасова поборется с американской атлеткой Тамирой Менса-Сток. Полуфинальные поединки начнутся 2 августа с 12.00 по киевскому времени.

В 1/8 финала украинка уверенно одолела представительницу Польши Агнешку Вещек со счетом 11:0.

Для 32-летней Аллы Черкасовой это вторая Олимпиада. На Играх-2016 в Рио она заняла лишь 11-е место, хотя в тот же год стала чемпионкой Европы.

В 2018 году на чемпионате мира в Будапеште Черкасова стала чемпионкой мира, а в следующем году одержала победу на чемпионате Европы.

По состоянию на утро, 2 августа, в копилке Украины на летних Олимпийских играх в Токио есть одна серебряная и пять бронзовых наград.