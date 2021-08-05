Каратистка Терлюга вышла в финал и будет бороться за золото Олимпиады-2020

Украинская каратистка Анжелика Терлюга на Олимпийских играх-2020 в Токио вышла в финал соревнований и поборется за золото.

В полуфинале она одолела после счета 4:4 решением судей представительницу Тайбэя Вэнь Цзы-Юнь, которая является двукратным бронзовым призером чемпионата мира.

В финале соперницей Терлюгы станет болгарская каратистка Ивет Горанова.

На стадии группового этапа Терлюга одержала две победы и дважды разошлась с оппонентками ничьей.

В стартовой схватке она одолела египетскую спортсменку Садву Сайед со счетом 1:0. Далее разошлась миром с представительницей Казахстана Молдир Жангбырбай (4:4) и австрийкой Беттиной Планк (0:0).

В решающей схватке, которая гарантировала ей первое место в квинтете, она одолела японку Михо Мияхарой ​​со счетом 4:0.

Что известно об Анжелике Терлюге?

29-летняя украинская каратистка Анжелика Терлюга соревнуется в весовой категории до 55 кг. Она родом из Одессы.

В 2018 году спортсменка возглавила рейтинг Международной федерации каратэ в своей весовой категории.

В ее активе победа на чемпионате Европы-2018 в личном кумитэ и победа на чемпионатах Европы в 2017 и 2019 годов в командном кумитэ.

Она является десятикратной победительницей турниров Каратэ 1 Премьер-лига: Кобург и пятикратной триумфаторкой турниров серии Каратэ 1 Серия А.

Фото: НОК