Каноистки Лузан и Четверикова завоевали серебро Олимпиады на дистанции 500 м

Украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали серебряную медаль в финале Олимпиады по заплыву на каноэ-двойке на 500 метров.

Девушки проплыли дистанцию за 1.57,499, отстав от завоевавших золото китаянок на 2,004 секунды.

Третьими заплыв завершили представительницы Канады, которые и получили бронзовую медаль.

Результаты заплыва

Китай — 1.55,495

Украина — 1.57,499

Канада — 1.59,041

Таким образом в активе сборной Украины на Олимпийских играх в Токио одна золотая, четыре серебряные и десять бронзовых медалей. Команда занимает 40-е место в общем медальном зачете.

Что известно о Лузан и Четвериковой

В 2019 украинки участвовали в Европейских играх, где в парном состязании заняли пятое место на дистанции в 500 м. В 2021 году они стали чемпионками Европы на этой же дистанции, а также завоевали третье место в заплыве на 200 метров.

Кроме того, на этом же форуме Лузан также победила в одиночном заплыве на 500 м и взяла серебро на дистанции 200м. Уже на Играх в Токио спортсменке удалось завоевать бронзовую медаль в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.

Четверикова на чемпионате Европы показала только седьмой результат, а потому получить олимпийскую лицензию в одиночных дисциплинах не смогла.