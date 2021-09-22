Серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио по каратэ Анжелика Терлюга вышла замуж. Избранником 29-летней спортсменки стал тренер по каратэ Владимир Зарецкий.

Терлюга променяла традиционное свадебное платье на белый брючный костюм от дизайнера Алены Шубы. Спортсменка его надела не только на церемонию в ЗАГС, но и на девичник.

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— Мечта о девичнике из американских фильмов стала реальностью. В главной роли невесты — я. До сих пор не могу поверить, но в тоже время очень счастливая. Спасибо большое моим любимым девочкам за такой сюрприз. За тот праздник, что вы устроили ради меня. Мне очень приятно. Было очень круто и весело, только в моем случае все обошлось без криминальных происшествий в Лас Вегасе, — поделилась Анжелика накануне свадьбы.

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Молодожены узаконили свой брак в Дворце бракосочетаний в Одессе.

В сторис в Instagram Терлюга поделилась своим свадебным образом и короткими видео с церемонии и после заключения брака.

Избранник Терлюгы кроме того, что работает тренером, имеет звание мастера спорта международного класса по каратэ. Анжелика — заслуженный мастер спорта Украины по каратэ.

Спортсменка стала первой в истории украинского каратэ, кто завоевал олимпийскую лицензию, а затем и олимпийскую награду. Анжелика на Играх-2020 в Токио завоевала серебро в кумитэ.

Фото: Владимир Зарецкий