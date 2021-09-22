Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Срібна призерка Ігор-2020 Терлюга вийшла заміж – хто обранець каратистки

Анжеліка Терлюга з чоловіком

Срібна призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо з карате Анжеліка Терлюга вийшла заміж. Обранцем 29-річної спортсменки став тренер із карате Володимир Зарецький.

Терлюга проміняла традиційну весільну сукню на білосніжний брючний костюм від дизайнера Альони Шуби. Спортсменка його одягла не лише на церемонію в РАЦС, але й на дівич-вечір.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Anzhelika Terliuga (@anzhelika_terliuga)

— Мрія про дівич-вечір із американських фільмів стала реальністю. У головній ролі нареченої – я. Досі не можу повірити, але водночас дуже щаслива. Велике спасибі моїм улюбленим дівчаткам за такий сюрприз. За те свято, що ви влаштували заради мене. Мені дуже приємно.

Було дуже круто і весело, тільки в моєму випадку все обійшлося без кримінальних подій у Лас Вегасі, – поділилася Анжеліка напередодні весілля.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Anzhelika Terliuga (@anzhelika_terliuga)

Молодята узаконили свій шлюб у Палаці одружень в Одесі.

У сторіс в Instagram Терлюга поділилася своїм весільним образом та короткими відео з церемонії та після укладання шлюбу.

Обранець Терлюги окрім того, що працює тренером, має звання майстра спорту міжнародного класу з карате. Анжеліка – заслужений майстер спорту України з карате.

Спортсменка стала першою в історії українського карате, хто виборов олімпійську ліцензію, а потім й олімпійську нагороду. Анжеліка на Іграх-2020 у Токіо завоювала срібло у куміте.

Читайте
Світоліна та Монфіс зіграли весілля у Женеві: перші фото подружжя

Фото: Володимир Зарецький

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка