Срібна призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо з карате Анжеліка Терлюга вийшла заміж. Обранцем 29-річної спортсменки став тренер із карате Володимир Зарецький.

Терлюга проміняла традиційну весільну сукню на білосніжний брючний костюм від дизайнера Альони Шуби. Спортсменка його одягла не лише на церемонію в РАЦС, але й на дівич-вечір.

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— Мрія про дівич-вечір із американських фільмів стала реальністю. У головній ролі нареченої – я. Досі не можу повірити, але водночас дуже щаслива. Велике спасибі моїм улюбленим дівчаткам за такий сюрприз. За те свято, що ви влаштували заради мене. Мені дуже приємно. Було дуже круто і весело, тільки в моєму випадку все обійшлося без кримінальних подій у Лас Вегасі, – поділилася Анжеліка напередодні весілля.

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Молодята узаконили свій шлюб у Палаці одружень в Одесі.

У сторіс в Instagram Терлюга поділилася своїм весільним образом та короткими відео з церемонії та після укладання шлюбу.

Обранець Терлюги окрім того, що працює тренером, має звання майстра спорту міжнародного класу з карате. Анжеліка – заслужений майстер спорту України з карате.

Спортсменка стала першою в історії українського карате, хто виборов олімпійську ліцензію, а потім й олімпійську нагороду. Анжеліка на Іграх-2020 у Токіо завоювала срібло у куміте.

Фото: Володимир Зарецький