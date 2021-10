Европейский футбольный союз представил официальный логотип и лозунг будущего чемпионата Европы-2024, который состоится в Германии.

Официальная презентация состоялась на легендарной арене Олимпиаштадион в Берлине, который, как ожидается, примет главный матч турнира.

Сначала президент УЕФА Александр Чеферин прошелся с трофеем Анри Делонэ, а затем вручил его экс-игроку сборной Германии Филиппу Ламу, который сейчас занимает пост главы оргкомитета Евро-2024.

За музыкально-световой презентацией могли наблюдать все желающие, но за пределами Олимпиаштадион, ведь на самом мероприятии непосредственно присутствовали только официальные лица и журналисты.

Во время презентации УЕФА показал карту Европы, где Крым обозначил территории Украины, как это признает весь цивилизованный мир.

Но в России после такого взорвались нездоровой истерией и набросились на УЕФА. Однако позиция футбольных чиновников неизменна.

В основе логотипа турнира цвета и флаги всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, которые объединяются в различные комбинации.

В центре эмблемы разместили сам кубок Анри Делонэ, а вокруг него 24 цветные полоски, символизирующие 24 участников финальной стадии Евро-2024.

UEFA EURO 2024 logo unveiled with a spectacular light show at the Olympiastadion in Berlin! #EURO2024 pic.twitter.com/9vo7RS5cfu

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021