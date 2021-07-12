У фіналі Євро-2020 зустрічалися команди Італії та Англії. Матч відбувся на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні і завершився з рахунком 1:1 на користь підопічних Роберто Манчіні після серії пенальті 3:2.

Рахунок у матчі вже на другій хвилині відкрила команда трьох левів. Захисник Люк Шоу ногою замкнув фланговий навіс Тріпп’єра. Для гравця це перший гол у футболці національної команди.

Італійцям вдалося зрівняти лише у другому таймі після голу Леонардо Бонуччі, який після подачі з кутового відновив рівновагу у грі та перевів гру в екстра-тайми.

У додатковий час команди голів не забили і гра перейшла до серії пенальті. У футбольній лотереї удача була на боці збірної Італії. Після того, як Жоржиньо не зумів реалізувати свій удар, після якого італійці вже могли б святкувати перемогу, Букайо Сака не зумів переграти Джанлуїджи Доннарумму.

Для збірної Італії це друге чемпіонство в історії чемпіонату Європи після 1968 року. Ще двічі Скуадра Адзурра грала у фіналах (2000 та 2012), але поступилася своїм суперника.

Стартові склади:

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бонуччі, К’єлліні, Емерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратті, К’єза, Іммобіле, Інсіньє.

Доннарумма, Ді Лоренцо, Бонуччі, К’єлліні, Емерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратті, К’єза, Іммобіле, Інсіньє. Англія: Пікфорд, Тріпп’єр, Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу, Філліпс, Райс, Маунт, Кейн, Стерлінг.

Пікфорд, Тріпп’єр, Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу, Філліпс, Райс, Маунт, Кейн, Стерлінг. Голи: Бонуччі, 67 – Шоу, 2

Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Італія – Англія у фіналі Євро-2020, де зібрали усі найцікавіші та найгостріші моменти гри.