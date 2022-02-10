Американская сноубордистка Хлоя Ким во второй раз стала олимпийской чемпионкой в ​​женском хафпайпе. Спортсменка смогла защитить свой титул, который она впервые завоевала на прошлых Играх-2018 в корейском Пхенчхане.

Ким захватила лидерство в дисциплине еще в квалификации, заработав 87.75 балла в первой попытке. В финал из 22 участниц вышли 12 спортсменок. Каждая из них имела три попытки.

За первую попытку в финале американка заработала 94 балла, а вот две следующие оказались неудачными – 27 и 26.25. Несмотря на это, первую попытку Хлои не смогла превзойти ни одна из соперниц.

Испанская сноубордистка Керальт Кастеллет, ближайшая в своих посягательствах на золото в этой дисциплине, отстала от Хлои Ким на 3.75 балла. Бронзу в этой дисциплине на Олимпиаде-2022 завоевала японская спортсменка Сена Томмита.

Таким образом, Хлоя Ким стала первой в истории сноубордисткой, которой удалось добыть золото на Играх дважды подряд в женском хафпайпе. Американка повторила достижение своего партнера по команде Шона Уайта. Он единственный, кто выигрывал олимпийский титул дважды подряд в мужском хафпайпе в 2006 и 2010 годах.

В пятницу, 11 февраля, состоится финал в мужском гафпайпе на Олимпийских играх-2022. Медальный зачет Олимпиады-2022 возглавляет команда Норвегии, у которой пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали. На втором месте расположилась Германия, третьими идут США.