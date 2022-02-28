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Факты / Спорт

МОК рекомендовал не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям

Анастасия Гевко, редактор ленты
Олімпійські медалі
Фото: Depositphotos

Исполнительный совет (ИС) Международного олимпийского комитета (МОК) 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

– Нынешняя война в Украине поставила Олимпийское движение перед дилеммой. В то время как спортсмены из России и Беларуси могли бы продолжать участвовать в спортивных мероприятиях, многие спортсмены из Украины не могут этого сделать из-за нападения на их страну, – подчеркнули в МОК.

Уточняется, что в тех случаях, когда избежать участия российских и белорусских спортсменов невозможно в кратчайшие сроки по организационным или юридическим причинам, Исполком МОК настоятельно призывает международные спортивные федерации и организаторов спортивных мероприятий по всему миру сделать все возможное, чтобы ни один спортсмен или спортивный чиновник из России или Беларуси не был допущен под флагом и гимном России или Беларуси. 

– Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды. Не допускается использование национальных символов, цветов, флагов или гимнов, – резюмировали там.

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