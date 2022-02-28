МОК рекомендовал не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям

Февраль, 28 в 16:59

Исполнительный совет (ИС) Международного олимпийского комитета (МОК) 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

– Нынешняя война в Украине поставила Олимпийское движение перед дилеммой. В то время как спортсмены из России и Беларуси могли бы продолжать участвовать в спортивных мероприятиях, многие спортсмены из Украины не могут этого сделать из-за нападения на их страну, – подчеркнули в МОК.

Уточняется, что в тех случаях, когда избежать участия российских и белорусских спортсменов невозможно в кратчайшие сроки по организационным или юридическим причинам, Исполком МОК настоятельно призывает международные спортивные федерации и организаторов спортивных мероприятий по всему миру сделать все возможное, чтобы ни один спортсмен или спортивный чиновник из России или Беларуси не был допущен под флагом и гимном России или Беларуси.

– Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды. Не допускается использование национальных символов, цветов, флагов или гимнов, – резюмировали там.