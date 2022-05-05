Героическая оборона и ракетные обстрелы мирных городов: хронология 71 дня войны в Украине

30 апреля 2022, 1:05

Первые приговоры по военным преступлениям будут вынесены через один или два года.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр юстиции Украины Денис Малюска.

— Органов или судов, которые в конце концов будут выносить приговоры военным преступникам, среди них военнослужащие и высшее руководство РФ, их очень много. Это и национальные суды, и прокуратуры, это Международный уголовный суд, имеющий юрисдикцию по военным преступлениям и геноциду в Украине. Это трибунал, который будет создан по поводу преступлений агрессии, создание которого недавно поддержал Совет Европы, а также суды других государств. Полноценный запуск этих механизмов и первые приговоры — это займет не менее года-полтора-два. Потому что обычно международные юрисдикции были очень медленными, и это еще очень быстрые сроки, как правило – это 6-8 лет и дальше, – сказал министр.

Он сообщил, что главной проблемой будет привлечь извергов к ответственности и физически их задержать.

— У нас нет сомнений, что хватит доказательств, чтобы немало российских граждан или воюющих за Россию или в ее интересах их можно отправить в тюрьму на очень длительные сроки, по крайней мере, получить приговоры. Здесь проблема в другом, чтобы отправить их в тюрьму, их нужно поймать физически. Если это украинский суд будет выносить приговор, инструментом поиска таких людей будет в том числе Интерпол, — отметил он.

Он добавил, что когда приговоры будут выноситься Международным уголовным судом, его юрисдикцию поддерживает большинство стран мира, и не будет считаться с дипломатической защитой, например, президентский иммунитет Владимира Путина и его окружения, если они попадут на территорию страны, признающей юрисдикцию Международного уголовного суда.

– Как минимум, мы ограничим их возможность выезда за территорию РФ, а затем рано или поздно получим их физически. Я бы на месте россиян не покидал территорию России, хотя это не гарантирует опасности, режимы меняются, – заметил министр.

Параллельно, сообщил он, Министерство юстиции разрабатывает механизм, как наказать преступный режим деньгами.

– Другое наказание отобрать их деньги, за эти деньги отстроить нашу экономику и заплатить деньги нашим гражданам. Это огромный блок: Европейские суды по правам человека, арбитражи, отдельно комиссия, которую мы будем создавать по новому международному договору, обеспечивающему доступ к территории РФ. Но схожая ситуация с уголовными судами, в уголовных нужно поймать, в гражданских – нужно найти российские деньги. И большинство этих денег защищено, к сожалению, пока суверенным иммунитетом РФ, потому что это государственные средства. Но мы видим, каким образом этот иммунитет снять и получить доступ к сотням миллиардов долларов, евро, фунтов, которые находятся заблокированы за рубежом, — рассказал Малуска.

Он добавил, что речь идет не о месяцах, а о год-два и даже больше.