Героическая оборона и ракетные обстрелы мирных городов: хронология 71 дня войны в Украине

Эвакуация из Мариуполя и ракетные удары РФ: что происходит на 71-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале “спецоперации” в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 23 тыс.
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Украинские защитники продолжают держать оборону на заводе Азовсталь в Мариуполе, однако ситуация очень тяжелая, продолжаются кровопролитные бои. Об этом сообщил командир полка Азов и подполковник Денис Прокопенко.
Было два ракетных удара по Днепру. Одну вражескую ракету сбила украинская ПВО. Вторая попала в железнодорожную инфраструктуру. Людей не задело, однако есть разрушения, движение поездов остановлено. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Ракетные удары продолжаются по всей стране, поскольку Россия пытается воспрепятствовать усилиям Украины по пополнению запасов, сообщает британская разведка. Россия готова атаковать гражданскую инфраструктуру, пытаясь ослабить решительность Украины.
Агрессор хочет захватить Одессу, Херсон и Мариуполь, о чем свидетельствует желание РФ полностью контролировать доступ к Черному морю. Это позволит оккупантам контролировать морские линии коммуникации Украины, что окажет негативное влияние на экономику.
Около 2 тыс. российских военных остаются в Мариуполе. Однако 10 российских БТГ, находившихся в городе, теперь пытаются двигаться к северу от Украины и пока остановились.
Есть два варианта: захватчики хотят создать лучшие оборонные позиции или переоборудоваться и сменить позицию к югу от города Великая Новоселка. Об этом заявил высокопоставленный чиновник из Министерства обороны США.
Одесса. Слышны взрывы. Работает ПВО. Будьте в укрытиях!
Лесные пожары разгораются в Киевской области. Горит около 1 гектара леса в Иванковском районе возле села Розважов. Также горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне. Работают на ликвидации пожаров бойцы ГСЧС и пиротехники, задействована спецтехника.
– Прошу киевлян, если будет задымленность в городе, не паниковать. Закрывайте окна в помещениях и без необходимости не находитесь на улице, — отметил мэр Киева Виталий Кличко.