Героическая оборона и ракетные обстрелы мирных городов: хронология 71 дня войны в Украине
Утром 24 февраля Путин объявил о начале “спецоперации” в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет почти 25 тыс.
Хронология главных событий 71 дня войны РФ против Украины на Фактах ICTV.
Консульство России в Эдинбурге, Шотландия, выступило против войны РФ против Украины.
Об этом говорится на странице консульства в Instagram.
— Я, Генеральный консул России в Эдинбурге, Яковлев А. И., категорически осуждаю поведение военной спецоперации ВС РФ против суверенного, независимого государства Украины. Всесторонне поддерживаю любую помощь ВСУ от стран ЕС, — говорится на странице консульства.
При этом на других социальных площадках (Facebook и Telegram), а также на официальном сайте консульства подобного сообщения нету.
Информации про взлом страницы в Instagram пока не появлялось.
Источник: Consulate General Of Russia
Ирина Верещук сообщила, что на завтра, 6 мая, запланирована эвакуация из Мариуполя.
– Собираемся возле ТРЦ Порт Сити в 12.00, – написала она в своем Telegram.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что сейчас продолжаются ожесточенные бои между украинскими воинами и российскими захватчиками на подступах к Северодонецку.
Сообщают о мощных взрывах в Краматорске! Информация проверяется.
Командование Десантно-штурмовых войск показало, как одним точным выстрелом ВСУ превратили российский танк в металлолом.
На металлургическом комбинате Азовсталь в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои. Видео сражений на своей странице в Telegram опубликовали представители полка Азов.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил об остановке работы Запорожской ТЭС. По его словам, это – вынужденный шаг, к которому привела временная оккупация города российскими агрессорами.
Полк Азов опроверг заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о якобы вытеснении российских военных из Азовстали в Мариуполе. Об этом заявил заместитель командира полка Святослав Паламарь, Калина. Он заверил журналистов, что бои на территории завода продолжаются.
Комитет по аграрной и земельной политике сообщает, что мир на пороге продовольственного кризиса, а в украинских портах Россией заблокировано почти 4,5 млн тонн зерна. Продукцию невозможно экспортировать из-за закрытых морских путей в результате российского военного вторжения.
До начала полномасштабной войны Украина являлась одним из крупнейших в мире экспортером сельскохозяйственной продукции. Многие страны зависят от снабжения именно украинского зерна.
Новая услуга на портале Дія – предприниматели получают 6 500 грн за трудоустроенных внутренне перемещенных лиц.
Многие остались без дома и вынужденно переехали в другие области Украины. Когда на работу нанимают украинца, получившего справку ВПЛ, работодатель может получить денежную компенсацию 6 500 гривен за первый и второй месяц работы человека.
Как получить компенсацию?
- Заполните заявку на портале Дія.
- Подпишите КЭПом – заявление будет отправлено в Государственный центр занятости.
Германия выделяет дополнительно €125 млн в поддержку Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Европейский Союз поможет украинцам построить страну мечты после войны. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Она отметила, что восстановление и реформы проложат Украине путь в ЕС.
— Нам действительно нужно восстановление, чтобы построить конкурентоспособную и процветающую страну мечты. Мы на вашей стороне. Если нам удастся получить инвестиции сотен миллиардов евро и провести реформы – это не только перестроит вашу страну, но и проложит путь в ЕС, – сказала президент Еврокомиссии.
Подозреваемого в государственной измене пророссийского блогера Анатолия Шария отпустили из-под стражи под подписку о невыезде.
Однако Национальный суд Испании изъял паспорт и обязал два раза в месяц являться в ближайшем суде. Испания будет ждать запроса от Украины об экстрадиции пропагандиста в течение месяца.
Венгрия готова принять участие в полном обновлении школ и больниц в Киевской области.
– Мы готовы принять участие в полном восстановлении школ и больниц в Киевской области. Конечно, если украинские власти попросят о другом месте, мы готовы, — сообщил глава МИД Венгрии Петер Сиярто.
Украинские защитники оттеснили российских военных с завода Азовсталь в Мариуполе, сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.
В Киеве Служба безопасности Украины задержала лидера партии подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука за сотрудничество со спецслужбами России.
В Киеве на время действия военного положения планируют запретить движение транспортных средств, в которых отсутствуют шумопоглотители.
Заместитель командира полка Азов капитан Святослав Паламар призвал мировое сообщество эвакуировать мирных жителей из Мариуполя.
— Лично обращаюсь к Верховному Главнокомандующему позаботиться о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения. Дайте возможность забрать тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями. Отреагируйте должным образом на критическую ситуацию, в которой противник не соблюдает никакие этические нормы, конвенции или законы, уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью, — подчеркнул он.
Украина получит от Австрии еще €42 млн на гуманитарную помощь.
В Харькове российские военные обстреляли экопарк Фельдмана. Погиб 15-летний подросток, а двое работников получили тяжелые ранения. Об этом сообщил владелец экопарка Александр Фельдман.
Польша поможет Украине укрепить обороноспособность.
– Заключили сегодня соответствующий меморандум с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, – сообщил Денис Шмыгаль.
Украинская армия перешла к контрнаступлению и начала оттеснять российские войска на Изюмском и Харьковском направлениях.
Об этом после переговоров с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Российские войска возобновили прямое наступление на Азовсталь, потому что стремятся 9 мая заявить о захвате Мариуполя и получении сухопутного коридора из оккупированного Крыма через Донбасс в Россию.
Об этом в интервью телеканалу Sky News сообщил бывший начальник генштаба британской армии генерал Ричард Даннатт.
В этом году Россия впервые со времен временной оккупации в 2014 году не проведет парада в Донецке и Луганске.
Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на первого замминистра президента РФ.
РФ награждает медалями “Жукова”, “Суворова”, “за отвагу” и орденами “мужества” военнослужащих 54 бригады управления 35 общевойсковой армии Восточного военного округа, что дислоцируюется в городе Белогорск.
Информация о награждении оккупантов отличиями для ветеранов Второй мировой войны есть в распоряжении Главного управления разведки Минобороны Украины.
Разведка Минобороны Великобритании предполагает, что Россия может использовать внезапные военные учения в Беларуси для содержания украинских подразделений на Севере, чтобы не дать им возможности участвовать в битве за Донбасс.
Возле села Вышеград Киевской области правоохранители обнаружили тело местного жителя.
По предварительным данным, российские оккупанты пытали мужчину, прежде чем убить.
По состоянию на 5 мая российские захватчики не оставляют попыток уничтожить украинские подразделения в районе завода Азовсталь в Мариуполе Донецкой области.
Оккупанты заявили, что в ближайшее время запретят в Херсонской области Facebook, Instagram “и другие группы, которые даже своими названиями дискредитируют регион и являются экстремистскими организациями”.
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предупреждает о возможных провокациях на оккупированных территориях и нападениях ДРГ на линии разграничения.
В настоящее время известно, что во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские захватчики для компрометирования украинских военных переодеваются в форму ВСУ, массовый пошив которой развернут в населенном пункте.
В Николаеве в результате обстрела вражескими реактивными системами залпового огня Смерч повреждены стратегические объекты, зоопарк и местная школа.
Российские военные при обстреле Николаева ночью 5 мая повредили новые автомобили Укрпочты.
Утром на маршруты отправились другие автомобили национального оператора почтовой связи.
По состоянию на 5 мая в Николаевской области работает 181 отделение Укрпочты. В соседней Херсонской – 121.
В целом по Украине оказывают услуги более 6 тыс. отделений.
По меньшей мере семь гражданских получили ранения в результате авиаудара РФ по Свято-Успенской Святогорской лавре, что в Донецкой области.
В настоящее время известно о повреждении здания общежития на территории лавры. На месте происшествия работают следователи и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливается.
Досудебное расследование уголовного производства, открытого по факту нарушения законов и обычаев войны, осуществляют представители Славянской окружной прокуратуры.
5 мая стало известно о повторном захвате в плен бывшего члена экипажа рейдового буксира Яны Капу Евгения Семидоцкого.
По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, в плену Евгений находится с марта.
Четыре года назад Евгения Семидоцкого вместе с другими членами экипажа российские силовики захватили вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.
В Украину моряк вернулся 7 сентября 2019 во время масштабного обмена пленными между Украиной и Россией.
С 24 февраля по 5 мая российские военные потеряли:
- танков ‒ 1 092 (+15),
- боевых бронированных машин ‒ 2 651 (+41),
- артиллерийских систем – 499 (+8),
- РСЗО ‒ 169 (+6),
- средств ПВО – 83 (+2),
- самолетов – 196 (+2),
- вертолетов – 155,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 1 907 (+40),
- кораблей (катеров) – 10,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 312 (+9),
- специальной техники – 38,
- крылатых ракет – 89 (+2).
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще две сотни российских захватчиков.
За время полномасштабной войны в Украине личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 24,7 тыс.
В Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене.
Областные военные администрации отчитались о последствиях ракетных ударов РФ 4 мая.
Киевская область
Силы противовоздушной обороны сбили ракету над Броварским районом. Обломки спровоцировали возгорание кустарника и камыша. Обошлось без жертв.
Днепропетровская область
Одну ракету силы ПВО сбили. Другая попала в железнодорожную инфраструктуру. Последняя претерпела разрушения. Пострадавших нет.
Кировоградская область
Российская ракета атаковала объект инфраструктуры. По предварительной информации, жертв нет.
Черкасская область
Силы противовоздушной обороны сбили две российские ракеты под Черкассами. Люди не пострадали.
Донецкая область
Ракетные авиационные удары 4 мая повредили не менее 15 домов, помещение двух АЗС в Авдеевке. Есть раненые.
В 04.00 5 мая ракеты класса воздух-земля повредили девять жилых домов и школу №2 в Краматорске.
На территории завода Энергомашспецсталь произошла разгерметизация газопровода, были разрушены остальные здания. Ранены 25 гражданских.
Российские захватчики намерены привлечь к участию в параде в Мариуполе 9 мая почти 2 тыс. пленных мужчин, которых удерживают в фильтрационных лагерях в поселках Козацкое и Безыменное Новоазовского района.
По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, этих людей оккупанты хотят переодеть в украинскую военную форму.
По меньшей мере 25 гражданских получили ранения в результате авиаракетного удара по Краматорску Донецкой области ночью 5 мая.
Шестеро из них нуждаются в помощи медиков в больнице.
Ракеты повредили девять жилых домов, школу и многие объекты гражданской инфраструктуры.
За прошедшие сутки оккупационные войска 24 раза атаковали дома жителей Луганской области.
Семь мощных артиллерийских обстрелов россияне направили на Северодонецк, еще семь – на Попаснянскую и Горскую общины, четыре – на Лисичанск.
Уничтожены или повреждены по меньшей мере:
- восемь домов – в Горском,
- четыре – в Северодонецке,
- четыре – в Лисичанске,
- четыре – в Новодружеске,
- три – в Камышевахе.
Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил 4 мая поразили:
- два самолета российских оккупантов (предварительно истребители Су-30),
- два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10,
- три крылатые ракеты.
Зенитные ракетные подразделения Сухопутных войск уничтожили еще два вражеских беспилотника.
Спутниковые снимки Planet Labs PBC зафиксировали дым над заводом Азовсталь в Мариуполе Донецкой области после начала его штурма российскими войсками.
По состоянию на 5 мая за время полномасштабной войны в Украине погиб 221 ребенок.
Еще более 408 несовершеннолетних получили ранения.
Больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области – 139,
- Киевской области – 116,
- Харьковской области – 95,
- Черниговской области – 68,
- Херсонской области – 46,
- Николаевской области – 44,
- Луганской области – 37,
- Запорожской области – 27,
- Сумской области – 17,
- Киеве – 16,
- Житомирской области – 15.
Обстрелы и штурм завода Азовсталь в Мариуполе Донецкой области продолжаются непрерывно, даже ночью с корректировкой огня из дронов.
Россия провоцирует напряжение в Приднестровском регионе Молдовы.
Там, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по отдельным направлениям россияне перегруппировывают войска и пополняют запасы, пытаясь улучшить тактическое положение своих подразделений.
Часть военных 38 мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии Восточного военного округа РФ отказались от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сейчас они находятся близко к украинско-российской границе и ждут перемещения в Российскую Федерацию.
Общая мобилизация, которую 9 мая может объявить в России глава Кремля Владимир Путин, станет очень опасной мерой для не слишком устойчивой экономики страны.
Такое мнение в эфире марафона национальных телеканалов высказал военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский.
Российские военные атаковали Закарпатскую область ракетами с осколочно-фугасным наполнением.
Обломки повредили дома в 300 метрах от места их попадания, отмечает руководитель областной военной администрации Виктор Никита.
На фотографиях, обнародованных главой области, видно, как округлые элементы буквально прорезали металл.
– Это еще раз указывает на то, почему во время сигнала воздушной тревоги нужно немедленно пройти в не имеющие окон помещения. Стены защищают от поражения этими осколочно-фугасными элементами, – объяснил Виктор Никита.
Украинские защитники продолжают держать оборону на заводе Азовсталь в Мариуполе, однако ситуация очень тяжелая, продолжаются кровопролитные бои. Об этом сообщил командир полка Азов и подполковник Денис Прокопенко.
Было два ракетных удара по Днепру. Одну вражескую ракету сбила украинская ПВО. Вторая попала в железнодорожную инфраструктуру. Людей не задело, однако есть разрушения, движение поездов остановлено. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Ракетные удары продолжаются по всей стране, поскольку Россия пытается воспрепятствовать усилиям Украины по пополнению запасов, сообщает британская разведка. Россия готова атаковать гражданскую инфраструктуру, пытаясь ослабить решительность Украины.
Агрессор хочет захватить Одессу, Херсон и Мариуполь, о чем свидетельствует желание РФ полностью контролировать доступ к Черному морю. Это позволит оккупантам контролировать морские линии коммуникации Украины, что окажет негативное влияние на экономику.
Около 2 тыс. российских военных остаются в Мариуполе. Однако 10 российских БТГ, находившихся в городе, теперь пытаются двигаться к северу от Украины и пока остановились.
Есть два варианта: захватчики хотят создать лучшие оборонные позиции или переоборудоваться и сменить позицию к югу от города Великая Новоселка. Об этом заявил высокопоставленный чиновник из Министерства обороны США.
Одесса. Слышны взрывы. Работает ПВО. Будьте в укрытиях!
Лесные пожары разгораются в Киевской области. Горит около 1 гектара леса в Иванковском районе возле села Розважов. Также горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне. Работают на ликвидации пожаров бойцы ГСЧС и пиротехники, задействована спецтехника.
– Прошу киевлян, если будет задымленность в городе, не паниковать. Закрывайте окна в помещениях и без необходимости не находитесь на улице, — отметил мэр Киева Виталий Кличко.
Сообщают о взрывах в Николаеве и Киевской области. Информация проверяется. Местных жителей призывают оставаться в укрытиях!
Очередной ракетный обстрел железнодорожной инфраструктуры в Днепре. Среди железнодорожников пострадавших нет. Об этом сообщил глава УЗ Александр Камышин.
Сообщается о взрывах в Киеве. Предварительно – это работа ПВО. Пока что нет официального подтверждения.
Сообщают о взрывах на Днепропетровщине, Запорожье и Черкассах. Информация проверяется. Оставайтесь в укрытиях.
Давид Арахамия подтвердил, что российские войска уже находятся на территории Азовстали в Мариуполе.
— Украинские власти имеют связь с находящимися на территории завода Азовсталь защитниками Мариуполя, — сообщил он в комментарии Радио Свобода.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о готовности провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
– Мы, немцы, поддерживаем Украину всем сердцем. И конечно, также путем обсуждения с моим украинским коллегой, если это возможно, – сказал Штайнмайер во время визита в Бухарест.
Возможны провокации или активизация обстрелов со стороны России на 9 мая. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга.
– Мы понимаем, что до этой даты остается не так много времени. Это заставляет нас быть бдительнее во всех направлениях, где есть не только боевые действия, но и где относительное затишье. Мы вполне ожидаем какие-то провокации или активизации обстрелов со стороны российской армии.
Великобритания ввела санкции против 63 организаций и лиц из РФ, а также запретила экспорт услуг в Россию. Страна-агрессор сильно зависит от западных сервисных компаний в производстве и экспорте промышленных товаров, поэтому ограничения еще больше усилят экономическое давление на путинскую экономику.
Более 456 тонн гуманитарного груза отправила автотранспортом Львовщина за последнюю неделю. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Болгария будет ремонтировать украинскую военную технику. Решение было утверждено парламентом страны.
Кроме того, пакет помощи включает меры по преодолению последствий экономических санкций, а также гуманитарной, финансовой и военной помощи Украине.
У МЗС Рф заявили, що поруч із нацистами «Азова» воюють ізраїльські найманці. У квітні в Естонії заарештували 3,5 т кокаїну, який везли контрабандою в Росію. Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче. pic.twitter.com/diWvWftHQQ
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 4, 2022
Российские оккупанты уже украли и вывезли из Украины 400 тысяч тонн зерна. Об этом Фактам ICTV сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
— Оккупанты обращаются с требованием перерегистрировать предприятия, в частности, пищевой отрасли, по законодательству Российской Федерации. Владельцы и управленцы отказываются категорически. Угрозы уже звучат, что если это не произойдет, будет физическое рейдерство или национализация. Пока факты фактической национализации нам неизвестны, — отметил Тарас Высоцкий.
Российские войска прорвались на Азовсталь в Мариуполе, пишут СМИ. Сейчас на заводе ведутся тяжелые бои. В подземельях завода находятся мирные жители, еще не успевшие эвакуироваться. Украинские военные не выходят на связь.
Более 5,6 миллионов беженцев покинули Украину, сообщает ООН.
Ориентировочно 1 тыс. украинских школ находится на территориях, которые временно контролируют российские захватчики, отмечает министр образования и науки Сергей Шкарлетт.
Автодорога Киев-Житомир полностью восстановлена по Варшавской трассе заявил министр Мининфраструктуры Александр Кубраков.
Европейский Союз планирует ввести санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, сообщило агентство AFP в Twitter.
4 мая обязательно состоится эвакуация из Токмака и Васильевки в Запорожье, сообщает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
В Токмаке транспорт будет ждать людей в 15.00 на выезде из города (бывшее кафе Нирвана).
В Васильевке – в 16.00 на блокпосту Тарелка.
В городе Дзержинск Нижегородской области России вспыхнул пожар.
Вероятной причиной является возгорание цистерны на территории завода Капролактам.
К
Курортный сезон в Одесской области под угрозой из-за мин в море и на побережье.
Разминировать их можно будет только после победы, отмечает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
из-за мин в море и на побережье.
Разминировать их можно будет только после победы, отмечает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
В Николаевской области за прошедшие сутки ранения получили 11 человек. Детей среди пострадавших нет, сообщает глава облсовета по гуманитарным вопросам Анна Замазеева.
Все пострадавшие сейчас находятся в медицинских учреждениях и получают необходимую помощь.
В общей сложности по состоянию на 4 мая в больницах находятся 137 пострадавших от обстрелов граждан.
Во время обстрела поселка Михайловка близ Рубежного Луганской области погиб священник.
По словам главы областной военной администрации Сергея Гайдая, смерть иеромонаха Парфения наступила после ранения обломками вражеского снаряда.
В Беларуси внезапную проверку сил реагирования объяснили стремлением оценить готовность и способность личного состава оперативно реагировать на возможное возникновение кризисных ситуаций и противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе.
В Минобороны страны заверили, что внезапная проверка сил реагирования является одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несет никакой угрозы ни европейскому сообществу в целом, ни соседним странам в частности.
ГУР сообщает, что оккупанты готовят “парад” на 9 мая в разрушенном Мариуполе.
Для этого в город прибыл первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, который недавно стал новым ”кремлевским куратором” вопросов по ОРДЛО.
В Чернобаевке Херсонской области снова сообщают о взрывах. Об этом пишут местные Telegram-каналы. Предполагают, что взрывы – это следствие еще одного прилета по позициям оккупантов.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал вчерашний масштабный ракетный обстрел Украины.
— Россия с трудом продвигается вперед и терпит ужасные потери. Отсюда отчаянный ракетный террор по всей Украине. Но мы не боимся и мир тоже не должен бояться. Больше санкций против РФ. Более тяжелое вооружение для Украины. Российский ракетный терроризм должен быть наказан, – написал Кулеба в своем Twitter.
Генштаб ВСУ показал уничтоженную вместе с экипажами российскую бронетехнику артиллерией одного из подразделений Десантно-штурмовых войск ВС Украины.
Утром 4 мая в районе Макеевки Донецкой области горит нефтебаза. Мощный взрыв утром слышали жители Макеевки и Донецка.
Российские террористы ночью обстреляли Сумщину. Об этом сообщает глава ОВА Дмитрий Живицкий.
От вражеских обстрелов пострадала школа Эсманской общины и объекты инфраструктуры.
За время полномасштабной войны в Украине российские военные потеряли:
- танков – 1 077 (+15),
- боевых бронированных машин ‒ 2 610 (+43),
- артиллерийских систем – 491 (+16),
- РСЗО – 163 (+1),
- средств ПВО – 81 (+1),
- самолетов – 194,
- вертолетов – 155,
- автомобильной техники и автоцистерн – 1 867 (+24),
- кораблей (катеров) – 10,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 303 (+12),
- специальной техники – 38,
- крылатых ракет – 87 (+3).
Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 300 российских захватчиков.
В целом с 24 февраля по 4 мая личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 24,5 тыс.
Несмотря на упорное сопротивление ВСУ, Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк, отмечают в разведке Минобороны Великобритании.
В британском ведомстве заявляют, что захват этих городов может укрепить российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и стать плацдармом для их усилий по отсечению украинских сил в регионе.
За прошедшие сутки российские военные нанесли ракетно-бомбовые удары по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и Золотому-4 Луганской области.
По 10 раз 3 мая под артобстрелами находились Лисичанск, Попаснянская и Горская община, восемь – Северодонецк.
В общей сложности армия РФ ударила по жилым районам области 34 раза.
От действий врага погибла женщина в Лисичанске и мужчина в Попасной.
Кроме того, в Лисичанске ранения получили еще две женщины.
Повреждены 45 домов и другие объекты.
РФ развернула подразделения из состава Центрального военного округа в районах автомобильных пунктов пропуска Новые Юрковичи, Погар и Ломаковка Брянской области, чтобы усилить охрану участка границы.
На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают прикрывать участки границы в Брестской и Гомельской областях.
Один их ракетный дивизион из состава 465 ракетной бригады перемещается из пункта постоянной дислокации в район назначения, чтобы проверить готовность к выполнению задач по назначению.
В центральный морг Горловки Донецкой области привезли более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1 армейского корпуса РФ.
Оккупанты погибли во время боев на территории Запорожской области.
Российские военные за прошедшие сутки обстреляли освобожденные общины Херсонской области.
Из-за действий врага погиб один человек. Получили ранения еще пятеро, среди которых – пятилетняя девочка.
За прошедшие сутки российские военные уничтожили Лисичанский противотуберкулезный диспансер и двор Бельгийской больницы в Луганской области.
По словам главы областной военной администрации Сергея Гайдая, за более чем два месяца войны ни одно лечебное учреждение в регионе не уцелело.
Враг ударил по инфраструктурному региону Одесской области.
Об этом сообщили в городском совете Одессы со ссылкой на Оперативное командование Юг.
– Повторно атакуя Одесщину, враг ударил еще 2 ракетами по объектам инфраструктуры региона, – говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет.
Источник: Одесса. Официально
Оккупационные войска РФ обстреляли село Кочубеевка в Херсонской области.
Об этом сообщили в Кочубеевском сельском территориальном обществе.
— В результате вечернего обстрела территорий населенных пунктов общины есть четыре раненых лица и один человек к сожалению погиб, — говорится в сообщении.
Относительно степени ранений информация уточняется, отметили в сельской общине.
В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций, ряд поездов Укрзализныци будет направляться с задержкой.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
В частности, задержаны поезда на подъезде во Львов, информация обновляется, следите за официальными сообщениями и не оставляйте хранилища во время сигнала тревоги.
В настоящее время задерживаются в пути следующие поезда:
- №4 Львов — Запорожье (задерживается отправка);
- № 25 Рахов — Одесса (+1 час);
- №49 Трускавец — Киев (+ 1 ч 30 мин);
- №60 Чоп — Киев (+2 ч);
- №12 Львов — Киев (задерживается отправка);
- №22 Трускавец — Харьков (+3 ч);
- №749 Киев — Ивано-Франковск (+1 час);
- №231 Днепр — Львов (+3 часа);
- №53 Днепр — Одесса (+3 часа);
- №75 Кривой Рог — Киев (+2 ч);
- №175 Запорожье — Жмеринка (+2 ч);
- №85 Запорожье — Львов (+1,5 часа);
- №37 Запорожье — Киев (+1,5 часа);
- №710 Львов — Дарница (задерживается отправка).
В “Укрзалізниці” сообщили, что прилагают максимум усилий, чтобы сократить отставание поездов от графика.
Источник: Укрзализныця
Оккупанты 3 мая депортировали из Мариуполя в РФ 149 местных жителей, в том числе 22 ребенка, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
Мэр Долинска в Кировоградской области Евгений Звездовский сообщил о ракетном обстреле.
– Есть прилет ракеты на территории общины! Фото не выставлять! Без паники! – написал он в соцсети.
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в части города перебои с электроснабжением. Перед этим там раздались взрывы.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что по Львовщине, по предварительной информации, нанесли ракетные удары, поэтому призвал всех оставаться в укрытиях.
Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-премьер Еврокомиссии Жозеп Боррель.
По его словам, новые санкции направлены на отключение от SWIFT большего числа банков, составление списка субъектов дезинформации и борьбу с импортом нефти.
Во Львове слышны взрывы, сообщил городской голова Андрей Садовой.
В Днепропетровской области сообщают о четырех прилетах!
В Сумской области пограничники с помощью квадрокоптера уничтожили российский триколор, размещенный оккупантами на украинской наблюдательной башне.
– Накануне противник разместил туда позиции снайперов, чтобы украинские пограничники не сняли флаг. Нашим защитникам удалось приблизиться квадрокоптером к башне и сбросить на нее взрывчатку, в результате чего российский триколор уничтожен, – сообщает ГПСУ.
В Виннице прогремели два мощных взрыва!
Шестимесячный Святослав вместе с мамой – среди тех, кому сегодня удалось спастись из ада на Азовстали. Вместе с другими жителями Мариуполя они прибыли в Запорожье.
На территории Одесской области Воздушные силы ВСУ уничтожили еще один вражеский ударный беспилотник Форпост, сообщил в видеообращении глава ОВА Максим Марченко.
Эвакуация из Попасной на Луганщине на сегодняшний день до сих пор невозможна из-за постоянных обстрелов.
Люди сейчас находятся в сверхсложной ситуации в бомбоубежищах, в городе отсутствуют все возможные коммуникации, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня разговаривал по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого призвал его обеспечить продолжение эвакуации из Азовстали в Мариуполе, сообщает Елисейский дворец.
Французский лидер также выразил готовность в сотрудничестве с международными организациями помочь снять блокировку РФ экспорта украинского продовольствия через Черное море.
Ситуация на фронте может измениться через две недели, считает председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Свои прогнозы он объяснил тем, что именно за это время должны реализоваться решения, принятые Западом относительно оказания помощи Украине.
В Мелитополе российские захватчики грабят детские сады и предприятия, рассказал городской голова Иван Федоров.
По его словам, в городе нет учебного процесса, потому что педагоги написали заявления об увольнении, потому что не захотели работать с оккупантами.
Оперативное командование Юг показало, как с помощью Байрактаров уничтожили российские позиции на острове Змеиный.
Сводка Генштаба ВСУ на 18.00:
- На Слобожанском направлении враг продолжает наносить авиационные удары и обстреливать из артиллерии Харьков.
- На Изюмском направлении армия РФ ведет наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково и несет значительные потери.
- Оккупанты переместили из Белгородской области в район Изюма батарею тяжелых самоходных минометов Тюльпан калибром 240 мм и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня Смерч.
- Россияне пытаются наступать на Донецком и Таврическом направлениях, а также наносят авиаудары по позициям ВСУ.
- Основные усилия противник продолжает сосредоточивать на ведении наступления на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и развития наступления в направлениях на Лиман, Северск и Славянск.
- В Мариуполе враг продолжает блокировать подразделения ВСУ в районе завода Азовсталь, стреляет из артиллерии и танков по территории меткомбината.
- В Приднестровском регионе Молдовы ситуация остается сложной. Российские подразделения продолжают находиться в полной боевой готовности, проводится подготовка к эвакуации семей офицеров.
В Херсоне сегодня восстановлена мобильная связь после того, как 30 апреля оккупационные войска повредили сети украинских операторов.
Относительно интернета – повреждена точка в зоне боевых действий на территории Николаевской области.
Россияне 3 мая обстреляли гражданские объекты в центре Харькова, ранена женщина.
Повреждены магазины, гаражи и даже детские аттракционы в городском парке.
В результате обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохимического завода, по предварительным данным, погибли не менее 10 человек, 15 получили ранения.
Эти люди после завершения смены ждали на остановке автобус.
В Харьковской области из-за обстрелов российских оккупантов отключены 10 газораспределительных станций, сообщает Оператор ГТС.
– Зафиксировали значительное снижение давления в системе, которое произошло из-за повреждения магистрального газопровода в результате боевых действий. Это привело к остановке 10 газораспределительных станций (ГРС), которые транспортировали газ в ряд населенных пунктов области, – говорится в сообщении.
В целом из-за боевых действий остаются остановленными 56 ГРС в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской областях.
На Запорожье жители села Магдалиновка показали последствия очередного обстрела российскими войсками.
156 человек, которых удалось эвакуировать из Азовстали, уже прибыли в Запорожье, еще несколько сотен человек остаются на территории завода.
В Мариуполе российские войска осуществляют мощный штурм завода Азовсталь, сообщил в видеообращении заместитель командира полка Азов, капитан Святослав Паламар (Калина).
По его словам, в результате авиаударов по меткомбинату погибли две женщины и получили ранения 10 жителей, скрывающиеся в его бомбоужищах.
Паламар сказал, что украинские воины сделают все возможное, чтобы отразить штурм, но призвал немедленно эвакуировать с территории завода оставшихся там мирных людей.
Глава Минреинеграции Ирина Верещук сообщила, что российские захватчики взяли в плен мэра легендарной Чернобаевки Игоря Дударя.
Вблизи Одессы ВМС Украины обезвредили выплывшую на поверхность мину.
В речи перед Верховной Радой Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон в ближайшие недели планирует прислать Киеву противокорабельные ракеты Brimstone, а также панцирные машины для эвакуации мирных граждан с временно захваченных территорий.
Он также подчеркнул, что Украина обязательно победит в войне, которую развязала Россия.
Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий голосами 330 депутатов.
При этом 17 экс-депутатов ОПЗЖ проголосовали За, среди которых 12 депутатов из новой группы Платформа за жизнь и мир и еще пять внефракционных депутатов.
Киевская областная прокуратура объявила подозрение военному 234 десантно-штурмового полка ВС РФ, который в марте 2022 года угрожал казнью жителю Ирпеня.
– Находясь в Ирпене, оккупанты разыскивали военнослужащих ВСУ, теробороны и сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемый вместе с другими российскими военными взял в плен девять человек. Пленных избивали прикладом, не давали пищу и воду. Угрожали убийством и даже имитировали казнь, – в Офисе генпрокурора рассказали о деле.
На территории Днепропетровской области наши военные сбили вражеский беспилотник!
Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала о первом этапе расследования преступлений российских военных в Ирпене.
По ее словам, следователи и прокуроры установили, что город разрушен на 70%, а эксперты-криминалисты обнаружили тела 290 тел погибших и 55 человеческих останков.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил перед Верховной Радой Украины.
Глава британского правительства заявил, что Украина победит в войне, которую развязала Россия.
Сегодня, 3 мая, российские оккупанты начали штурм завода Азовсталь в Мариуполе Донецкой области.
Об этом сообщил заместитель командира полка Азов Святослав Паламарь.
На территории Мариуполя действуют четыре фильтрационных центра РФ.
По словам местного правоохранителя, которому удалось выдержать испытания оккупантов и попасть на подконтрольную Украине территорию, в камеру размером два на три метра собирают 10-15 человек.
Люди там стоят, не могут даже сесть. Им не дают пищи, только воду. И один раз в сутки выводят в туалет.
Российская армия значительно ослабла после масштабного вторжения в Украину.
Таков вывод разведки Министерства обороны Великобритании.
Шестой пакет санкций против России планируют утвердить на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое запланировано на 10 и 16 мая.
Об этом сообщил высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель.
Папа Римский Франциск настаивает на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным с 20-го дня полномасштабной войны в Украине.
Ответ от Кремля на сообщение с просьбой о встрече понтифик не получил до сих пор.
Около 12.00 3 мая российские военные обстреляли из минометов Глуховскую общину на границе Сумской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Почти все фонды Государственного архива Луганской области эвакуировали.
Об этом сообщила заместитель начальника областной военной администрации Екатерина Безгинская.
В частности удалось вывезти все метрические книги, исповедные сведения и книги актов государственной регистрации гражданского состояния.
Кремль планировал депортацию украинцев с начала года.
Об этом в эфире марафона национальных телеканалов сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
На территории села Новофонтанка Николаевской области правоохранители обнаружили в общей могиле тела двух местных жителей со следами огнестрельных ранений и пыток.
У одного из мужчин были связаны ноги. Рядом обнаружены следы пребывания российских оккупантов.
Ряд частных предприятий Ростовской области РФ получил заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя: учебных заведений, больниц, полиции, административных учреждений и т.д.
Согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на таких штампах и печатях содержится надпись: Россия, Республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация.
В июне подобные штампы и печати будут производиться и для оккупированного Херсона.
В Кремле хотят включить захваченные территории Юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и присоединить их к экономике РФ.
Такой информацией располагает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Российские военные разрушили план эвакуации двух тысяч мариупольцев 3 мая.
Об этом в эфире марафона национальных телеканалов сообщил мэр города Вадим Бойченко.
Вывезти людей от Луначарского кольца возле Бердянска в Запорожье должны были сегодня.
Ради эвакуации мариупольцы прибыли в Бердянск еще две недели назад.
Россия перенаправляет интернет-трафик во временно оккупированную Херсонскую область через собственную сеть.
Это означает, что данные, получаемые пользователем, идут через российские устройства.
3 мая российские военные обстреляли из артиллерии поселок Зализничное Запорожской области.
Захватчики разбили местную школу. В учебном заведении повреждены крыша и окна.
Потерпели разрушения во время вражеского обстрела также 12 домов.
От осколочных ранений погибли два человека.
С 24 февраля по 3 мая российские военные потеряли:
- танков ‒ 1 062 (+14),
- боевых бронированных машин ‒ 2 567 (+48),
- артиллерийских систем – 475 (+16),
- РСЗО – 162 (+10),
- средств ПВО – 80,
- самолетов – 194,
- вертолетов – 155,
- автомобильной техники и автоцистерн – 1 843 (+19),
- кораблей (катеров) – 10 (+2),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 291 (+20),
- специальной техники – 38,
- крылатых ракет – 84.
В течение 2 мая Вооруженные силы Украины ликвидировали около 400 российских военных.
В целом с начала полномасштабной войны в Украине личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 24,2 тыс.
Во время ракетных обстрелов Одессы 2 мая пострадали члены одной семьи.
17-летняя девушка, получившая осколочные ранения, должна стать невесткой семьи пострадавших.
В настоящее время она находится в состоянии средней тяжести в больнице.
В медицинском учреждении с незначительными ранениями в стабильном состоянии находятся родители будущего свекра девушки.
В течение суток Северодонецк Луганской области выдержал восемь артиллерийских обстрелов.
Там россияне повредили по меньшей мере пять домов.
Из-под завалов удалось спасти троих человек.
Президент РФ Владимир Путин может официально объявить войну Украине 9 мая, считают официальные лица США и Запада.
По их мнению, благодаря этому Россия сможет полностью мобилизовать резервные силы.
За прошедшие сутки россияне 25 раз открывали огонь по жилым массивам Луганской области.
Больше всего – в Северодонецке, Рубежном, Попасной и Горской общине.
По состоянию на 08.00 3 мая за время полномасштабной войны в Украине погибли 220 и пострадали 406 детей.
Фактическое количество погибших и раненых несовершеннолетних установить невозможно из-за активных боевых действий в украинских городах.
Представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук показал видео уничтожения российского бронеавтомобиля Тигр.
На территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили 12 атак врага, уничтожив:
- шесть танков,
- пять артиллерийских систем,
- 22 единицы боевой бронированной техники,
- восемь единиц автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск в течение 2 мая сбили семь беспилотников Орлан-10 и один беспилотник Форпост.
Подросток, погибший во время ракетного обстрела жилого дома Одессы 2 мая, еще совсем недавно сдавал экзамены онлайн прямо в подвале, рассказала его соседка.
Девушке, которая получила ранение, по словам женщины, 5 мая должно исполниться 18 лет.
Россия направила на временно занятую своими войсками территорию Украины 17 танков и 60 БМП-1.
Технику с 27 апреля по 2 мая РФ снимала с хранения в городе Богучар Воронежской области.
По оценкам Пентагона, с начала полномасштабного вторжения российские войска выпустили по Украине 2 125 ракет.
В Киеве снова откроется посольство Швеции, сообщила министр иностранных дел страны Анн Линде.
Мы поддерживаем постепенное прекращение нефти в рамках следующего раунда санкций ЕС. Мы уже сократили импорт российской нефти до 12% и пойдем к нулю, написала посол Германии в США Эмили Габер по поводу желания Германии поддержать эмбарго ЕС на российскую нефть.
На Азовстали в Мариуполе до сей пор заблокировано до 200 мирных жителей. Заместитель командира полка Азов Святослав Паламар рассказал, что его бойцы слышат голоса людей, которые остаются под завалами. Среди них женщины, дети и пожилые люди, но украинские силы не имеют оборудования для расчистки завалов.
Колонна людей из Азовстали, освобожденных 1 мая в рамках гуманитарной операции по эвакуации, сегодня не смогла добраться до Запорожья. Об этом сообщили в Запорожской ОВА, однако причину задержки не уточнили.
После частичной эвакуации гражданских на территории Азовстали в Мариуполе российские войска продолжают обстреливать территорию завода, в частности, сооружения, где прячутся от опасности мирные жители, совершать авиаудары, вести огонь, используя корабельную артиллерию и танки.
Также в результате очередного штурма российской армией Азовстали — бойцами полка Азов уничтожены пять вражеских оккупантов.
Несколько часов назад испортили мне рыбалку. Так это видео подписал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Официально – эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста завтра согласована эвакуация мирного населения в Мариуполе. Точка сбора – Луначарское кольцо возле Бердянска. Начало в 7:00.
Финская компания Fennovoima разрывает контракт с Росатомом на строительство АЭС Ханхикиви-1. Росатом не понимает причины этого решения, сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Следующего этапа мобилизации пока не будет, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, сейчас в Украине достаточно мобилизованных военных.
– Сегодня у нас достаточное количество военных, которых мы привлекли. Длится обучение и подготовка наших бойцов. И то, что мы сделали в первую очередь, этого достаточно для того, чтобы мы могли защищать нашу страну, — сказал секретарь СНБО.
Минреинтеграции увеличило количество общин, жители которых будут получать помощь от государства. В обновленный список добавили 11 общин Николаевской области.
Всего в список вошли восемь областей Украины. Это территориальные общины Днепропетровской (2 общины), Херсонской (49 общин), Харьковской (51 община), Николаевской (15 общин), Донецкой (66 общин – все), Луганской (37 общин – все), Одесской (1 община) и Запорожской (49 общин) областей.
То есть с 1 мая все внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в этих общинах, гарантированно получат денежную помощь от государства.
В Одессе российская ракета попала в церковь УПЦ, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона.
Дания будет предоставлять Украине системы вооружения и возглавит восстановление Николаева. Глава МИД Дании во время визита в Киев заявил, что его страна выделила на помощь Украине более €200 млн.
Российские войска нанесли ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, есть погибшие и раненые, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
– Мы это так просто не оставим. Каждый раз эти подонки действуют как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле, – подчеркнул глава Одесской ОВА.
Украинские СМИ сообщают о масштабном пожаре на заводе Азовсталь в Мариуполе.
Российские войска ударили по религиозному сооружению в Одессе.
— Вражеские ракеты попали в объекты городской инфраструктуры Одессы – повреждено одно из религиозных сооружений. Информация о пострадавших уточняется, – сообщили в ОК Юг.
В системе онлайн-продаж Укрзализницы уже третий день периодически происходят сбои. Компания рекомендует покупать билеты в кассах.
— В кассе – риск нулевой. Мы вывели на работу больше кассиров, чтобы упростить задачу пассажирам, но в то же время куда больше верим в диджитал, поэтому настойчиво держим кибероборону и дописываем приложение. Через booking и чат-боты продажи тоже проходят, а если платеж зависнет – деньги будут возвращены через 3-10 дней, в зависимости от банка, — сообщили в компании.
Задержка движения колонны из Мариуполя! Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что о времени эвакуации из городов Токмак и Васильевка предупредят через два часа.
Дания нас поддерживает. В Киеве президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Дании.
Финансовая безопасность превыше всего. ПриватБанк завершил миграцию в “облако”.
— Мы работали над миграцией наших IT-систем из физического центра хранения данных в “облако” с целью минимизации зависимости от физического присутствия компьютерного оборудования, расположенного в разных регионах Украины, которое могло быть уничтожено во время войны, — отметил заместитель главы правления банка Мариуш Качмарек.
Местные жители сообщают о взрывах в Одессе. Жителей города призывают находиться в укрытиях.
В Мариуполе из бомбоубежищ Азовстали 2 мая удалось вывести более 100 человек, заявил в эфире телемарафона городской голова Вадим Бойченко.
Однако, по его словам, эвакуация проходит очень сложно, поскольку есть договоренность об эвакуации только гражданских жителей Мариуполя, относительно раненых украинских военных – это отдельная процедура.
– Зеленый коридор для раненых военных – отдельный процесс. Этот вопрос я пока не могу комментировать, но знаю, что переговоры продолжаются, – подчеркнул Бойченко.
В Харьковской области со 2 мая меняется продолжительность комендантского часа. Теперь ежедневно она будет начинаться в 21.00 и длиться до 6.00!
Число погибших в Мариуполе достигло десятков тысяч, сообщил в Twitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
– За два месяца от начала полномасштабной войны количество погибших только в Мариуполе достигло десятков тысяч. Никто не причинил столько боли жителям Донбасса, как РФ с 2014 года, и особенно сегодня, – написал он.
За 2019 рік на Донбасі загинуло 27 цивільних. У 2020-му – 8. У 2021 році – 15. За два місяці від початку повномасштабної війни кількість загиблих лише в Маріуполі сягнула десятків тисяч. Ніхто не приніс стільки болю мешканцям Донбасу, як Рф з 2014 року й особливо сьогодні.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 2, 2022
Установлен первый подозреваемый в убийствах мирных жителей Бучи. Местная прокуратура объявила заочное подозрение военному Управления федеральной службы войск Нацгвардии РФ в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством – ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины.
По данным Офиса прокурора, вместе с другими российскими военными он убил четырех человек, тела которых были обнаружены с завязанными за спиной руками и следами пыток.
Следующий шаг – объявление подозреваемого в международный розыск.
На территории Киевской области полиция обнаружила уже 1 202 тела украинцев, замученных и расстрелянных военными РФ, сообщил начальник областной полиции Андрей Небитов.
По его словам, тела 280 человек до сих пор никто не опознал, поэтому отбираются образцы ДНК для поиска родственников.
Вооруженные силы Украины 2 мая уничтожили очередной склад боеприпасов российской армии в Чернобаевке Херсонской области, сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, это уже 18-й раз с начала полномасштабной войны в Украине.
В результате вражеского обстрела объектов инфраструктуры Синельниковского района Днепропетровской области повреждены предприятие для хранения зерновых культур и ферму. К счастью, пострадавших нет.
Местная прокуратура расследует преступление по статье нарушения законов и обычаев войны.
В Беларуси сейчас находятся несколько батальонно-тактических групп армии РФ, поэтому угроза нанесения ракетных ударов с ее территории сохраняется, заявил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
По его словам, демонстрационные действия врага мешают перебрасыванию подразделений ВСУ на более тяжелые направления.
Офис генпрокурора объявил подозрение российскому генералу, отдавшему приказ и участвовавшему в захвате Запорожской АЭС в Энергодаре.
По данным следствия, в начале марта две батальонно-тактические группы ВС РФ и Росгвардии захватили город и атомную электростанцию.
Евросоюз приблизился к одобрению шестого пакета санкций в отношении России и Беларуси, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.
По его словам, представители стран-членов ЕС получат их для ознакомления до среды с целью принятия перед 9 мая.
the EU’s 6th package against #Russia & #Belarus should be presented to EU ambassadors by Wed with a view to have it adopted by 9 May. #Ukraine
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 2, 2022
Сотрудники СБУ идентифицировали почти 900 российских военных, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области. Есть доказательства их зверств.
В настоящее время проверяется причастность к военным преступлениям еще более 2,5 тыс. россиян.
Кроме того, разоблачили около 100 коллаборантов, которые помогали врагу во время оккупации.
По уточненным данным, 2 мая Воздушные силы ВСУ уничтожили очередной вражеский БПЛА типа Форпост.
Этот беспилотник способен проводить разведку на высоте до 5 км в течение 16 часов с радиусом действия до 400 км.
Накануне РФ уничтожила Лисичанскую гимназию – одно из лучших образовательных учреждений Луганщины и всей Украины дотла сгорело в результате прицельного обстрела.
Здание было памятником архитектуры, построенной в конце XIX века бельгийскими архитекторами.
Военные 128 отдельной горно-штурмовой бригады сбили новейший российский дрон типа Орлан.
Ситуация на территории, где ведутся боевые действия, сложная, в частности, на Изюмском направлении, в Луганской и Донецкой областях, а также в районе Большой Новоселки, заявил командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.
Однако, по его словам, благодаря ВСУ ситуация контролируемая.
Рубежное на грани гуманитарной катастрофы
Жители Рубежного в Луганской области не могут выехать из города из-за непрерывных обстрелов со стороны оккупантов.
Неделю назад в Рубежное завезли продукты, однако раздать или развезти их почти невозможно. Россияне постоянно обстреливают ту часть города, где находится гуманитарный штаб.
2 мая оккупанты обстреляли мост через Днестровский лиман
Враг нанес удар по Одесской области тремя ракетами. В настоящее время информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
Зеленский рассказал о чувствах после увиденного в Буче
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после увиденного в Буче он чувствовал ненависть и желание мести.
– Чувствовал боль, чувствовал ненависть, чувствовал желание мести. Это первое чувство. А потом спадает эмоция, злая эмоция, и приходит непонимание. Второй этап – непонимание, как можно так относиться к людям, в целом к человечеству… Как можно было замучить такое количество? Даже если они считают нас врагом, то при чем здесь гражданские люди? Если ты войско считаешь врагом, – отметил Зеленский.
По его словам, убийства людей являются частью тактики РФ. Оккупанты начали уничтожать мирных украинцев, поняв, что можно оккупировать города Украины, дороги, но не людей.
Россияне вывезли с/х технику на $5 млн в Чечню
Из оккупированного Мелитополя россияне похитили сельхозтехники почти на $5 млн. Оборудование вывезли в Чечню, однако пользоваться им не смогут, потому что технику заблокировали дистанционно.
Сначала оккупанты украли два зерноуборочных комбайна, трактор и сеялки. В течение нескольких недель вывезли все 27 единиц сельскохозяйственной техники.
К примеру, только зерноуборочные комбайны стоят $300 тыс. каждый.
Жителей Луганской области призывают эвакуироваться
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отмечает, что ситуация в области с каждым днем становится все сложнее. Сейчас более-менее безопасно можно выехать только из Северодонецка и Лисичанска.
Изменения на фронте происходят ежеминутно поэтому, по его словам, следует уезжать из области.
Генштаб назвал обновленные потери РФ
С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла ориентировочно 23 800 своих военных.
Другие потери России в войне против Украины:
- танки – 1048 (+22);
- боевые бронированные машины – 2 519 (+48);
- артиллерийские системы – 459 (+8);
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 152 (+1);
- средства ПВО – 80;
- самолеты – 194 (+2);
- вертолеты – 155;
- автомобильная техника и автоцистерны – 1 824 (+28);
- корабли/катера – 8;
- беспилотники оперативно-тактического уровня – 271 (+26);
- специальная техника – 38 (+6);
- крылатые ракеты – 84.
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.
В Днепропетровской области оккупанты обстреляли свиноферму
Сегодня, 2 мая, в Синельниковском районе Днепропетровской области российская ракета попала в свинокомплекс.
По словам главы ОВА Валентина Резниченко, свиньи живы, ракета прилетела в склады. Вторая ракета попала в посадку.
Сегодня у острова Змеиный наши вооруженные силы уничтожили два российских катера типа Раптор.
Российские военные на временно оккупированных территориях уничтожают медицинскую инфраструктуру и вывозят из больниц современное оборудование, к тому же дорогостоящее. Например, из Луганской области оккупанты вывозят оборудование МРТ или КТ ведущих фирм, аппараты ИВЛ, необходимые для критических случаев заболевания Covid-19.
РФ задействовала в Украине 65% наземных сил — разведка Британии
С начала полномасштабной войны Россия уже задействовала в Украине более 120 батальонных тактических групп. Это составляет примерно 65% от всей ее наземной боевой численности.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 02 May 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/ZuMXTmNRyd
�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/S7E6h4WTgM
— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) May 2, 2022
В Днепропетровской области российские оккупанты нанесли ракетные удары по территории Меживской общины, которая граничит с Донетчиной. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
Сейчас информация о масштабе разрушений выясняется.
По состоянию на утро 2 мая 2022 года официальное количество детей, погибших в результате боевых действий в Украине, не изменилось и составляет – 219. Возросло количество раненых – более 405 детей.
В Днепропетровской области оккупанты снова обстреляли в сельхозсклады
В Белгородской области РФ снова взрывы
Губернатор Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе было слышно “два сильных разрыва”.
По его информации, повреждений и разрушений нет. Также нет и пострадавших.
Венгрия, Австрия и Словакия отозвали свое вето на введение нефтяного эмбарго против России.
Ранее эти страны блокировали нефтяные санкции из-за высокой зависимости от поставок этого сырья из России.
Сегодня с 7.00 в Мариуполе начнется эвакуация
Сегодня, 2 мая, в Мариуполе с 7:00 начнется эвакуация мирного населения. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Посадка в автобусы начнется в 7:00 возле ТРЦ Порт-Сити.
Также удалось согласовать две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну – в поселке Мангуш и на Луначарском кольце возле Бердянска.
Власти Мариуполя подтвердили начало эвакуации из Азовстали и анонсировали эвакуацию гражданских из других районов города на Азове.
Об этом в своем Telegram канале сообщил Мариупольский городской совет.
– Официально. Сегодня в Мариуполе при поддержке ООН и Красного Креста началась эвакуация граждан с территории комбината Азовсталь. Больше информации будет позже. Верим и ждем возвращения людей на подконтрольную Украине территорию, — говорится в сообщении.
Добавляется, что с учетом безопасности эвакуация мирного населения Мариуполя, находящегося в других районах города, перенесена на понедельник (2 мая). Начало эвакуации 2 мая – в 8:00 возле ТРЦ Порт Сити.
Источник: Мариупольский городской совет
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обсудил санкции против РФ и следующие шаги по евроинтеграции Украины с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Об этом Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам написал на своей странице в Twitter.
— Провел телефонные переговоры с Дмитрием Кулебой для обсуждения дальнейшей поддержки Украины со стороны ЕС, — написал Жозеп Боррель.
Он добавил, что на данный момент продолжается работа над следующим пакетом санкций.
По словам главы дипломатии Евросоюза, Совет ассоциации ЕС-Украина станет ключевым моментом для дальнейшего развития двухстороннего партнерства.
Отдельно он отметил ситуацию в Мариуполе, которую назвал “ужасающей”.
— Необходимо срочно провести гуманитарную эвакуацию, — написал Жозеп Боррель.
Источник: Josep Borrell Fontelles
Организация Объединенных Наций приступила к эвакуации гражданского населения с завода Азовсталь в Мариуполе.
Информацию на своей странице в Twitter подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
– Началась эвакуация гражданских из Азовстали. Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! Сейчас они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода, — написал президент.
Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками #ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022
На Днепропетровщине 1 мая из-за вражеских обстрелов частного двора была ранена женщина.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко.
– Днепропетровщина, 1 мая, 15.55. Вражеские обстрелы села в Синельниковском районе, — говорится в сообщении.
По его данным, в результате обстрела был поврежден частный двор и ранена женщина.
Больше деталей глава ОВА не привел.
Источник: Валентин Резниченко
В Черном море зафиксирована активизация сил вражеского флота. Об этом сообщил спикер оперативного командования Юг Владислав Назаров.
По его словам, после того, как ВСУ нанесли очередной удар по Змеиному десантными скоростными катерами типа Раптор, РФ пыталась эвакуировать и пополнить личным составом свои подразделения на острове.
Угроза ракетного удара от остальных кораблей и подлодки РФ остается высокой.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время визита в Украину 1 мая, который длился чуть больше трех часов, обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским гуманитарную и финансовую помощь.
– Мы стоим с Украиной до победы, – подчеркнула Нэнси Пелоси уже во время пресс-конференции в Польше.
Спикер Палаты представителей США отметила, что для нее было большой честью встретиться с президентом Украины и передать ему послание единства и признательности от Конгресса США.
В 90% населенных пунктов Киевской области восстановили интернет. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Павлюк.
Там, где быстро восстановить связь с помощью стандартного оборудования невозможно, применены системы спутникового интернета Starlink от SpaceX и антенны Vega 2G/DCS1800/LTE1800.
Тем временем специалисты Укртелеком, Vodafone, lifecell и Киевстар в координации с пиротехниками устраняют повреждения или возобновляют разрушения на своей телекоммуникационной инфраструктуре.
1 мая Вооруженные силы Украины показали видео, как батальон Сармат отразил наступление врага на Донбассе.
В Курской области РФ у границы с Украиной частично обрушились конструкции железнодорожного моста.
Об инциденте сообщил губернатор области Роман Старовойт.
Железнодорожную ветку использовали для передвижения товарных складов.
В Министерстве внутренних дел показали момент уничтожения российских захватчиков бригадой быстрого реагирования Нацгвардии Украины.
1 мая российская ракета разрушила склады агропредприятий в Синельниковском районе Днепропетровской области.
Один склад был пустым, второй – с зерном.
Людей вражеские снаряды не зацепили, отметил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Электромонтеры ДТЭК вернули свет для 3 072 семей в Киевской области.
По состоянию на 1 мая:
- полностью восстановлено электроснабжение в селе Осовец Вышгородского района,
- частично восстановлено электроснабжение в Буче, Ирпене, Гостомеле, Макарове, Бородянке, Бышеве,
- восстановлено электроснабжение стеклозавода в Гостомеле.
Без света остаются 19,8 тыс. домохозяйств.
1 мая в 16.00 возле ТРЦ Порт Сити в Мариуполе Донецкой области запланирован сбор людей для эвакуации.
По словам советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко, это может один из последних реальных шансов уехать из города.
РФ планирует организовать в странах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) производство составных частей к российской продукции военного и двойного назначения.
Как отмечают в украинской разведке, такой шаг усугубит экономическую зависимость стран-членов ОДКБ от России, в чем и заинтересовано руководство Кремля.
Российские захватчики замучили пытками ветерана АТО из села Абрикосовка Херсонской области Назара Кагальняка.
У ветерана АТО осталось двое несовершеннолетних детей, за которыми последние пять лет он воспитывал без жены.
Прокремлевские наемники напечатали большим тиражом газету Приднестровья, где одним из центральных материалов является официальное обращение жителей “ПМР” к президенту России Путину с просьбой “привлечь Вооруженные силы “ПМР” к действиям армии РФ”.
Кроме того, газета, датированная 2 мая 2022 года, содержит ряд агитационных материалов о “кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятках убитых, в том числе детей, стариков и женщин”.
В связи с этим в Главном управлении разведки Минобороны Украины предполагают, что кремлевские власти планируют совершить ряд актов устрашения среди местного населения, ответственность за которые традиционно возложит на “Украину и коллективный Запад”.
С 1 мая россияне вводят в обращение в Херсоне российский рубль, сообщает разведка Министерства обороны Великобритании.
Граждане Польши, обеспечивающие проживание и питание граждан Украины, будут иметь льготы не 60, а 120 дней.
Изменения в специальный закон о помощи гражданам Украины подписал президент Польши Анджей Дуда.
Санкции с РФ могут быть сняты только при выводе всех войск из Украины.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
В то же время, говорит Анналена Бербок, возвращения к политическим отношениям с Россией, которые были до 24 февраля, не будет.
– Мы больше никогда не сможем полагаться только на обещания Путина, – заверила министр иностранных дел Германии.
В течение 30 апреля правоохранители зафиксировали 14 обстрелов Донецкой области.
Из-за вражеской атаки скончались несколько мирных жителей.
Имеются также пострадавшие среди несовершеннолетних. Ранения получили дети в возрасте 5, 6, 7 и 14 лет.
Сотрудники СБУ обезвредили диверсионную группу Генштаба РФ, которая планировала сбить над территорией России или Белоруссии пассажирский самолет, а вину переложить на Украину и ее партнеров.
Орудием для совершения теракта должен был стать переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger, который агенты российских спецслужб должны были украсть и вывезти за границу.
С 1 мая в Луганской области потребителям будут подавать неодорированный газ (без специфического резкого запаха).
Согласно данным Краматорского линейного производственного управления магистральных газопроводов, в настоящее время в регионе существуют риски и усложнения с доставкой одоранта.
В этой связи потребителей призывают быть крайне осторожными и соблюдать правила безопасного пользования природным газом.
В Каховской городской территориальной общине заявили о похищении местного депутата Игоря Протоковила.
Российские военные похитили мужчину еще 19 апреля.
С тех пор судьба и местонахождение депутата неизвестны.
Один человек пострадал в результате продолжительного обстрела Дергачей Харьковской области 1 мая.
Жителей северных и восточных районов Харькова, в частности Салтовки, призывают в течение дня не выходить из укрытия без необходимости.
Прислушаться к рекомендации просят даже при отсутствии воздушной тревоги.
За прошедшие сутки российские военные трижды обстреляли Харьков из артиллерии и реактивных систем залпового огня.
От вражеской атаки пострадали Салтовка, Пятихатки и район аэропорта.
С 24 февраля по 1 мая российские военные потеряли:
- танков ‒ 1 026 (+18),
- боевых бронированных машин ‒ 2 471 (+26),
- артиллерийских систем – 451 (+15),
- РСЗО – 151,
- средств ПВО – 80 (+3),
- самолетов – 192 (+2),
- вертолетов – 155,
- автомобильной техники и автоцистерн – 1 796 (+20),
- кораблей (катеров) – 8,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 245 (+13),
- специальной техники – 32,
- крылатых ракет – 84.
Вооруженные силы Украины в течение 30 апреля ликвидировали три сотни российских военных.
По состоянию на 1 мая, на 67-е сутки полномасштабной войны в Украине, украинские военные уничтожили ориентировочно 23,5 тыс. вражеских солдат.
1 мая российские захватчики атаковали Николаевскую область.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
– Оккупанты против украинских удобрений… Облако уже белое, – коротко прокомментировал обнародованное фото Виталий Ким.
По словам главы области, сейчас воздух в регионе чистый.
РФ ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном о реэкспорте российской продукции на международные рынки.
Снабжение планируется под видом грузинской, армянской и азербайджанской продукции.
На территории этих стран уже создано более 200 компаний, отмечают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Привлечением других стран Россия стремится минимизировать последствия введенных по отношению к ней экономических санкций.
Силы противовоздушной обороны попали в небе над Одессой во вражеский беспилотник-разведчик.
– Попаданием нашей ПВО беспилотник отправлен по известному курсу безвозвратно, – отметили в оперативном командовании Юг.
Утром 1 мая появилась информация о взрывах в Одессе.
По словам спикера оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, звук, который услышали местные жители утром в воскресенье, является свидетельством работы системы противовоздушной обороны.
– Сейчас все детали уточнены. Полную и официальную информацию сообщат населению позже, – сказал в эфире марафона национальных телеканалов спикер оперативного штаба.
Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры встречи спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве.
Госспецсвязи сообщает об исчезновении интернета и связи на больших частях территорий Херсонской и Запорожской области.
Причина кроется в обрывах волоконно-оптических магистральных линий и отключении от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах.
Из-за полномасштабной войны в Украине правительство закрыло морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск, Херсон до возобновления контроля над ними.
Оккупационные войска за прошедшие сутки 19 раз открывали огонь по жилым кварталам городов и сел Луганской области.
В результате вражеских атак еще 12 домов региона стали непригодными для жизни.
Кроме того, оккупанты разрушили в Камышевахе здание сельсовета и школу, а в Лисичанске перебили газопровод.
Золотое-3 армия РФ уничтожила уже на 70%.
219 детей погибли в Украине из-за вооруженной агрессии РФ
По состоянию на утро 1 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 219. Возросло количество раненых – более 404.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области — 139, Киевской — 115, Харьковской — 95, Черниговской — 68, Херсонской — 44, Николаевской — 43, Луганской — 37, Запорожской — 27, Сумской — 17, в Киеве — 16, Житомирской — 15.
Министерство инфраструктуры решило закрыть морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона до освобождения этих территорий от российской оккупации.
В боях с российскими оккупантами погиб защитник Украины Руслан Боровик. О смерти защитника пишут его друзья и коллеги в Facebook.
Дважды участвовал в миссиях в Ираке в 2004-2005 годах, потому позже и получил позывной “Багдад”. В 2014-2015 годах Боровик прошел ад Донецкого аэропорта.
Из-за полномасштабного вторжения из Украины за границу выехали более 5 млн человек.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, большинство граждан уехали:
в Польшу — более 3 млн человек,
в Румынию — более 817 тыс. человек,
в Россию – более 656 тыс. человек,
Венгрии – почти 520 тыс. человек,
в Молдову — более 443 тыс. человек,
в Словакию – почти 372 тыс. человек,
в Беларусь — более 25 тыс. человек
В то же время домой из-за границы вернулись 1 289 500 украинцев.
В Великобритании заявили, что российская фабрика троллей распространяет дезинформацию об Украине.
Исследование показало, что “фабрика троллей” использовала Telegram для вербовки и координации новых поклонников, которые затем нацелились на профили критиков Кремля в социальных сетях и рассылали им спам с комментариями в пользу Путина и войны.
По данным МИД Великобритании, информационная кампания Кремля нацелена на ряд политиков в Великобритании, ЮАР и других.
Следы операции обнаружили на восьми платформах, включая Telegram, Twitter, Facebook и TikTok.
Боевыми действиями на Южнобужском направлении армия РФ стремится добиться выхода на административные границы Херсонской области и создать благоприятные условия для наступления на Николаев и Кривой Рог, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Россия развернула два зенитно-ракетных дивизиона, вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М, для противовоздушного прикрытия войск, наступающих на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.
Украинская художница-шестидесятница Любовь Панченко умерла на 85-м году жизни после месяца голодовки в оккупированной Буче Киевской области.
О смерти Любови Панченко сообщил городской глава Бучи Анатолий Федорук.
Россия стянула к направлениям Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск до 300 единиц вооружения и военной техники, а также около тысячи мобилизованных лиц из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Вооруженные силы Украины вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на образцы НАТО.
Об этом Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил главе объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли во время телефонного разговора 30 апреля.
По словам Валерия Залужного, чем раньше этот процесс начнется, тем быстрее завершится.
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины поразили девять воздушных целей оккупационных войск.
Противовоздушная оборона 30 апреля уничтожила два штурмовика Су-25 и семь беспилотников РФ.
У враждебных сил Российской Федерации наблюдается истощение запасов высокоточных ракет.
С таким утверждением выступило издание Financial Times, ссылаясь на слова источника среди чиновников в Пентагоне.
– Мы наблюдаем, что им (россиянам, – Ред.) приходится перемещать ракеты Калибр из других стратегических направлений, где они могут сохраняться. Это свидетельствует о том, что их запасы высокоточного оружия сокращаются, заявил изданию западный чиновник.
Он добавил, что нехватка может быть вызвана, в частности, санкциями, которые были введены странами Запада против РФ..
Другой источник издания считает, что большинство нанесенных ракетных ударов по территории Украины на нынешнем этапе войны сосредоточено в восточной части Донбасса и Мариуполе. В то же время обстрелы носят более хаотический характер.
Как отметили в Пентагоне, сейчас Россия воюет на Донбассе “тупыми бомбами”, то есть снарядами, не управляемыми и не имеющими точного наведения на цель.
— По нашему мнению, это говорит о проблемах, которые испытывают россияне с пополнением запасов (высокоточных ракет, — Ред.), — сказал представитель Пентагона.
Источник: Financial Times
Украина может получить статус кандидата на вступление в Европейский союз уже в июне этого года.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
– Мы рассчитываем, что когда лидеры ЕС снова соберутся в июне этого года, будет принято решение статуса кандидата. Мы обычно сейчас ведем переговоры с разными столицами, в которых говорим, что ускоренная процедура (евроинтеграции, — Ред.), по которой мы проходим, стала возможной благодаря тем изменениям, которые происходят в последние восемь лет, что и было нашим путем в Европу, – сказала она.
Она добавила, что в разговорах с некоторыми странами слышен скептический тон, но ощущение исторического излома есть как у украинцев, так и в Европе.
Оперативно-тактическая группировка Восток в течение суток отвыби шесть атак на Донбассе, а также уничтожили:
- личного состава – 81;
- танки — 3;
- БМП — 6;
- БТР — 5;
- минометный расчет – 1;
- АТТ — 5;
- самолетов – 1;
- БпЛА — 1.
Скоро Украина может получить словацкие самолеты МиГ-29, пишет The New York Times. Издание подчеркивает, что это решение самой Словакии и не является решением НАТО.
На Харьковщине продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры:
- В Харькове и поселке Большая Рогань проведены работы по локализации аварийных ситуаций на газопроводах.
- В поселке Рогань восстановлено электроснабжение у 100 потребителей.
- За минувшие сутки в домах 1 550 жителей Дергачей подключили свет и восстановили водоснабжение в около 700 домовладений.
- В Чугуеве активно идут ремонтные работы: устранен порыв на сетях на улице Преображенской, ремонтируются котельные
- За минувшие сутки закрыли 85 окон и контуров, выполнили ремонт 12 кровель жилых домов.
- В трех районах города отремонтировали поврежденные внутренне домовые сети горячего водоснабжения.
- В пяти районах города расчистили улицы после ликвидации завалов.
- Во всех районах Харькова происходит санитарная очистка территории.
- На трассах ликвидированы ямы. Объем выполненных работ составил 2 062 м кв.
Американцы поддерживают мощную помощь Вашингтона Киеву противостоять полномасштабному российскому вторжению, которое длится уже третий месяц.
Опросы свидетельствуют о мощной двухпартийной поддержке дополнительного финансирования в размере $33 млрд, которое на этой неделе запросил Джо Байден в Конгрессе.
Жители США также одобряют намерение Байдена принять украинских беженцев и ускорить процесс их легального въезда.
Украинские художники создали уникальный шеврон для летного состава Васильковской бригады воздушной тактической авиации.
Об этом сообщила художница Ирина Костыренко.
Шеврон имеет надпись Призрак Киева, как напоминание о пилоте-истребителе, который за время полномасштабного вторжения России в Украину стал легендой.
На шевроне — самолет и украинские символы.
К созданию также присоединились художник Андрей Даценко, Юлия Даценко и Екатерина Говорун.
— Наконец я могу похвастаться шевроном, который мы создали для Призрака Киева. Мы придумали более двадцати вариантов этого знака, каждый из которых был полон глубинного символизма. Но решили выбрать этот, потому что он отличался среди других своей лаконичностью и четким содержанием, — рассказала художница.
Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией.
Удалось вернуть семеро украинских военных и семь гражданских.
Одна из военных женщин на пятом месяце беременности, сообщила вице премьер-министр Ирина Верещук.
Укрзализныця сообщила о возобновлении работы онлайн-сервисов.
Снова можно покупать билеты через сайт и чат-бот.
Вышел документальный фильм о Мариуполе во время блокады.
Главный оператор Мариупольского телевидения Александр Ратушный снял документальный фильм MARIUPOL 2022.
Он во время блокады города, вместе с семьей, жил в хранилище морского лицея. Там и снял фильм о людях, которые там скрывались. Сейчас их судьба неизвестна.
Прошла первая репетиция группы Kalush Orchestra к Евровидению.
Как и было обещано, на репетициях группа Kalush Orchestra презентовала кардинально новые костюмы.
Неизменными остались лишь блеск жилета да розовая панама. Для графического фона коллектив выбрал черно-белые видео в сочетании с традиционными украинскими мотивами.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем разговоре с президентом Франции Эмануэлем Макроном.
Продовжив діалог з Президентом �� @EmmanuelMacron. Говорили про оборонну співпрацю, взаємодію на шляху �� до членства в ��. Вдячні за гуманітарну допомогу, готовність лікувати �� воїнів. Цінуємо рішення продовжити роботу �� місії з допомоги у розслідуванні злочинів РФ.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 30, 2022
С начала полномасштабной войны, Папа Римский трижды просил открыть гуманитарные коридоры в Мариуполе.
Все три раза Путин ему отказал.
Как пишут итальянские СМИ, Папа хотел послать туда своего доверенного кардинала и вывезти гражданских из Азовстали на корабле под флагом Ватикана.
Теперь в Ватикане пессимистично относятся к дальнейшим попыткам организовать эвакуацию людей из Азовстали.
Украину поддерживает весь мир: Анджелина Джоли заметили во Львовской кофейне
Голливудская актриса посетила Львов вместе с коллегами из ООН по делам беженцев. Джоли занимается организацией помощи.
Россия готовила провокации в Одессе на 2 мая, обнаружено оружие и запрещенную символику.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
По замыслам врага, они должны были влиять и действовать через своих доверенных лиц, которые осели в Одесской области.
Финальной датой реализации преступных планов должна была стать годовщина трагических событий — 2 мая.
В Луганской области найден один из двух обстрелянных эвакуационных автобусов, которые 29 апреля отправились в сторону Попасной.
Транспортное средство пустое и со следами крови. О нахождении второго автобуса ничего неизвестно.
Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, эвакуационный транспорт вражеская диверсионно-разведывательная группа расстреляла из гранатомета.
Наступление в сторону Чернобаевки Херсонской области вызывает панику среди россиян.
Подтверждением тому является разговор командира батальона Вооруженных сил РФ с командиром роты, который прибыл с пополнением из так называемой ДНР.
Перехваченная СБУ запись разговора свидетельствует, что только пятеро из 20 вновь прибывших согласились идти в атаку.
Других не удалось убедить даже ложью, будто они будут сидеть в обороне, а не наступать.
За два месяца полномасштабной войны российские оккупанты убили более 20 тыс. мариупольцев.
Это вдвое больше, чем убили фашисты за два года Второй мировой войны, сообщает городской глава Мариуполя Вадим Бойченко.
Насильственно вывезли столько же местных жителей, как и гитлеровские войска за время оккупации, – более 40 тыс. человек.
В Мариуполе Донецкой области так называемый поселковый совет, работающий под флагом “ДНР”, выдает фейковые разрешения на заселение в дома местных жителей, выехавших с временно оккупированной территории города.
О проживании чужих людей в своем доме сообщила жительница поселка Старый Крым.
Девять гражданских вернулись с тяжелыми травмами во время последнего обмена пленными.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
– В этом обмене были люди с тяжелыми травмами – ампутированными конечностями, сепсисом, другими тяжелыми травмами. Были явные следы пыток. Истории, которые они нам рассказывали, ужасающие, – отметила Ирина Верещук.
В плену РФ находится более тысячи мирных украинцев, в том числе почти 500 женщин.
Их содержат в тюрьмах и следственных изоляторах Курска, Брянска, Рязани, Ростова, отмечает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
30 апреля в Луцке молодежный центр провел мирную акцию Спаси Мариуполь, чтобы привлечь внимание политиков и иностранцев к ситуации в городе.
В Энергодаре Запорожской области прокремлевские наемники начали вводить в обращение российские рубли.
В городе открылись магазины, где за валюту страны-агрессора продают сосиски, колбасу и другие продукты, привезенные из Крыма, Беларуси и России.
Российский снаряд повредил очередной газопровод в Лисичанске Луганской области.
Если в больших городах газовикам и электрикам еще как-то удается возобновить снабжение, то в таких небольших населенных пунктах, как в Горской общине или Попасной, сделать это уже или сложно, или невозможно, отмечает руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.
РФ надеется исправить проблемы, ранее сдерживавшие ее вторжение, отмечают в разведке Минобороны Великобритании.
Согласно данным оборонного ведомства, Россия сейчас пытается сконцентрировать свои войска, сокращать логистические маршруты и упрощать систему командования.
– РФ пришлось объединить и передислоцировать истощенные и разрозненные подразделения, привлеченные к неудачному наступлению на северо-востоке Украины. Во многих из этих подразделений, вероятно, ослаблен моральный дух.
Имеются недостатки в тактической координации войск РФ. Нехватка навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха помешала России в полной мере использовать свою боевую массу, несмотря на локальные успехи, – отметили в разведке.
Ночью 30 апреля российские военные нанесли удар по двум девятиэтажкам, больнице и промышленной зоне Немышлянского района Харькова.
В больницу госпитализировали владельца одной из квартир.
В результате обстрела медучреждения и последовавшего за этим пожара погибших и пострадавших нет.
В селе Мироцкое Бучанского района Киевской области правоохранители обнаружили яму с телами трех мужчин, которых солдаты Российской Федерации мордовали, а затем жестоко убили.
– На каждой конечности тела у мужчин было пулевое сквозное ранение. У каждого на голове были тряпка, скотч и завязанные глаза, а также завязанные руки сзади.
Их пытали длительный период времени, потому что вся одежда у них в крови. Напоследок им стреляли каждому в уши, – отметил начальник Главного управления Национальной полиции Андрей Небытов.
На Изюмском направлении в Харьковской области спецназ Национальной гвардии Украины вместе с бойцами Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский пункт управления, технику и личный состав оккупантов.
Украинские военные ликвидировали более 30 единиц техники, среди которых больше половины –танки, а также БТРы, боевые машины десанта и бронетранспортеры.
Один человек погиб и 12 получили ранения в Русской Лозовой Харьковской области, потому что известный блогер преждевременно обнародовал информацию об освобождении села.
После появления информации в сети враг повторно атаковал населенный пункт.
Поэтому заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в очередной раз просит не обнародовать результаты военных операций до того, как это сделает Генштаб.
Угроза ракетных ударов РФ по акватории Черного моря остается.
По словам спикера оперативного штаба областной военной администрации Сергея Братчука, у врага еще есть такие корабли, где сосредоточены крылатые ракеты.
В Одессе силы противовоздушной обороны получают новое вооружение.
Об этом во время видеообращения 30 апреля сообщил спикер оперативного штаба областной военной администрации Сергей Братчук.
Российские захватчики планируют с 1 мая 2022 года ввести в обращение рубли во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, отмечают в областной военной администрации.
Смелое и решительное сопротивление граждан Украины может разрушить план Кремля по созданию на временно захваченных территориях Херсонской области так называемой “Херсонской народной республики” (“ХНР”), заявляет представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
В Харьковской области российские захватчики во время пыток убили 27-летнего медицинского работника.
По словам начальника следственного управления Нацполиции области Сергея Болвинова, на теле мужчины было много ссадин.
Медик получил черепно-мозговую травму, у него прострелены колени и стопа, а также – пуля в груди, которая и стала причиной смерти.
В Очеретинской общине Донецкой области продолжаются взрывы из-за самоуничтожения мин, которые вечером 29 апреля из Смерчей разбросали российские военные.
По состоянию на утро 30 апреля пострадавших нет.
С 24 февраля по 30 апреля российские военные потеряли:
- танков ‒ 1 008 (+22),
- боевых бронированных машин ‒ 2 445 (+27),
- артиллерийских систем – 436 (+1),
- РСЗО ‒ 151,
- средств ПВО ‒ 77 (+4),
- самолетов – 190 (+1),
- вертолетов – 155,
- автомобильной техники – 1 701 (+6),
- кораблей (катеров) – 8,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4),
- специальной техники – 32 (+1),
- пусковых установок ОТРК – 4.
Вооруженные силы Украины на 66-й день войны ликвидировали еще двести российских военных.
Таким образом за время полномасштабной войны армия РФ сократилась ориентировочно на 23,2 тыс. человек.
В течение 29 апреля под вражеский огонь попал автомобиль волонтеров, направлявшийся в сторону Попасной.
Два местных жителя и мужчина из Винницкой области, которые находились в салоне, остались живы.
Под минометные обстрелы в этот же день попал служебный полицейский автобус и собственный автомобиль сотрудника полиции. В машинах везли медикаменты в больницу в Северодонецке.
Два эвакуационных автобуса вражеская диверсионно-разведывательная группа расстреляла в Попасной.
Связи с организаторами эвакуации, находившимися в транспортном средстве, нет.
За прошедшие сутки города и села Луганской области выдержали 16 массированных артиллерийских атак.
В результате этого разрушения получили две школы и 20 домов.
По состоянию на утро 30 апреля официальное количество жертв и пострадавших среди несовершеннолетних не изменилось.
За время полномасштабной войны в Украине погибли 219 детей и получили ранения – более 398 детей.
Оккупационные войска за прошедшие сутки безуспешно пытались вести наступление:
- в направлении Сулиговки Харьковской области,
- в направлении Долгенького Харьковской области,
- на Лиманском направлении (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман),
- на Северодонецком направлении, где враг пытается завершить захват Рубежного,
- на Попаснянском направлении (в сторону Калинового и Попасной),
- на Кураховском направлении (Оленевка и Новомихайловка).
Укрзализныця с 1 по 3 мая временно отменяет пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, которые курсируют в Одессу и в обратную сторону.
Такие ограничения национальный перевозчик применил из-за введения удлиненного комендантского часа в Одессе.
Также в это время будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная.
Пригородные поезда, которые курсируют в Одесской области и не заезжают в Одессу, продолжат движение.
29 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 14 атак врага, уничтожив:
- 11 танков,
- семь артиллерийских систем,
- 27 единиц бронированной техники,
- одну боевую бронированную машину,
- 14 автомобилей врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили:
- один самолет,
- семь беспилотных летательных аппаратов.
Первые приговоры по военным преступлениям будут вынесены через один или два года.
Об этом в эфире телемарафона рассказал министр юстиции Украины Денис Малюска.
— Органов или судов, которые в конце концов будут выносить приговоры военным преступникам, среди них военнослужащие и высшее руководство РФ, их очень много. Это и национальные суды, и прокуратуры, это Международный уголовный суд, имеющий юрисдикцию по военным преступлениям и геноциду в Украине. Это трибунал, который будет создан по поводу преступлений агрессии, создание которого недавно поддержал Совет Европы, а также суды других государств. Полноценный запуск этих механизмов и первые приговоры — это займет не менее года-полтора-два. Потому что обычно международные юрисдикции были очень медленными, и это еще очень быстрые сроки, как правило – это 6-8 лет и дальше, – сказал министр.
Он сообщил, что главной проблемой будет привлечь извергов к ответственности и физически их задержать.
— У нас нет сомнений, что хватит доказательств, чтобы немало российских граждан или воюющих за Россию или в ее интересах их можно отправить в тюрьму на очень длительные сроки, по крайней мере, получить приговоры. Здесь проблема в другом, чтобы отправить их в тюрьму, их нужно поймать физически. Если это украинский суд будет выносить приговор, инструментом поиска таких людей будет в том числе Интерпол, — отметил он.
Он добавил, что когда приговоры будут выноситься Международным уголовным судом, его юрисдикцию поддерживает большинство стран мира, и не будет считаться с дипломатической защитой, например, президентский иммунитет Владимира Путина и его окружения, если они попадут на территорию страны, признающей юрисдикцию Международного уголовного суда.
– Как минимум, мы ограничим их возможность выезда за территорию РФ, а затем рано или поздно получим их физически. Я бы на месте россиян не покидал территорию России, хотя это не гарантирует опасности, режимы меняются, – заметил министр.
Параллельно, сообщил он, Министерство юстиции разрабатывает механизм, как наказать преступный режим деньгами.
– Другое наказание отобрать их деньги, за эти деньги отстроить нашу экономику и заплатить деньги нашим гражданам. Это огромный блок: Европейские суды по правам человека, арбитражи, отдельно комиссия, которую мы будем создавать по новому международному договору, обеспечивающему доступ к территории РФ. Но схожая ситуация с уголовными судами, в уголовных нужно поймать, в гражданских – нужно найти российские деньги. И большинство этих денег защищено, к сожалению, пока суверенным иммунитетом РФ, потому что это государственные средства. Но мы видим, каким образом этот иммунитет снять и получить доступ к сотням миллиардов долларов, евро, фунтов, которые находятся заблокированы за рубежом, — рассказал Малуска.
Он добавил, что речь идет не о месяцах, а о год-два и даже больше.
— Но путь ясен, результат будет достигнут, — подытожил глава Минюста.
Оккупанты хотят ввести в обращение рубли в Мелитополе уже с 1 мая.
Об этом сообщается в строительстве Запорожской областной военной администрации по состоянию на вечер 29 апреля.
– В Мелитополе с 1 мая оккупанты хотят ввести в наличный оборот рубли. Для реализации своего плана вчера они собирали бывших сотрудников банковской системы, ставших коллаборантами, говорится в сообщении.
Российские кафиры хотят направить их в Ростов-на-Дону на обучение, а затем на базе украинского Ощадбанка запустить работу Сбербанка России.
– Каждый, кто поддерживает Россию в этот период, – поддерживает войну России против Украины. И каждого из них ждет справедливая расплата. Ведь в любых условиях мы победим, — подчеркнули в ОВА.
Источник: Запорожская ОГА
Оккупационные войска РФ начали выдавать новорожденным в Мариуполе свидетельства “ДНР”
Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
— 23 апреля в Мариуполе кафиры выдали такое свидетельство новорожденному мальчику, мать которого не смогла эвакуироваться на безопасную территорию Украины, — подчеркнула Людмила Денисова.
По ее словам, фактически выдачей этой “бумажки” ребенка лишили любого гражданства.
Уполномоченная ВРУ добавила, что такие действия России нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН о правах ребенка, в частности статью 8, предусматривающей право ребенка на сохранение индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи.
Она призвала граждан Украины во временно оккупированном Мариуполе не подвергаться позорному влиянию российской пропаганды и защитить право детей на сохранение индивидуальности и украинского гражданства.
Источник: Людмила Денисова
Более 70 жертв Холокоста вывезены в Германию из Украины из-за войны.
Об этом пишет The New York Times. Такие же данные 25 апреля сообщили в организации Claims Conference, которая в числе прочих организовывает эвакуацию.
— С учетом всего этого ужаса, 70 человек — не кажется, что это много. Но чего стоит привезти этих людей, одного за другим, на одной машине скорой за другой, в безопасные условия в Германию — это невероятно важно, — заявили в Claims Conference.
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вернулась в Киев.
It was a long drive but worth going the distance. So good to be in #Kyiv again. pic.twitter.com/FsQe0xnEIz
— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 29, 2022
Поселок Момотово в Харьковской области был освобожден от российский оккупантов.
Об этом сообщил военный корреспондент Роман Бочкала.
Освобожденное Момотово находится в 6 км от Харькова.
На Киевщине обнаружено уже 1, 187 тел мирных жителей, погибших от рук военных РФ.
Из них 412 — это тела замученных и убитых жителей Бучи.
С начала полномасштабного вторжения РФ силами полка Азов только в Мариуполе было уничтожено более 1,1 тыс. рашистов, десятки танков, БТРов и другой военной техники врага.
Уничтоженная техника оккупантов:
- Танки – 49 уничтожено и 29 повреждено.
- БТР – 23 уничтожено, 24 повреждено.
- БМП – 36 уничтожено, 24 повреждено.
- БМД – 5 уничтожено.
- Катер “Раптор” – 1 уничтожен.
- СУ-25 – 1 поврежден.
- ББМ Тайфун – 2 уничтожено, 2 повреждено.
- Тигр – 3 уничтожено, 2 повреждено.
- Рысь – 2 уничтожено, 2 повреждено.
- Грузовая техника – 25 уничтожено, 8 повреждено.
В Одессе вводят длительный комендантский час-1-3 мая.
Она продлится с 22:00 1 мая 2022 года до 05:00 3 мая 2022 года.
Об этом сообщает ОВА.
В Одессе вводят длительный комендантский час-1-3 мая.
Она продлится с 22:00 1 мая 2022 года до 05:00 3 мая 2022 года.
Об этом сообщает ОВА.
В Киеве от вражеской ракеты погибла журналистка Вера Гирич
Вечером 28 апреля в многоэтажку в Шевченковском районе Киева попала вражеская российская ракета.
Вера Гирич начала работу в киевском бюро Радио Свобода с 1 февраля 2018 года. До этого она работала на ведущих украинских телеканалах.
Более подробно о Вере Гирич читайте в материале.
Великобритания направит в Украину экспертов по военным преступлениям
Великобритания направит в Украину группу экспертов по военным преступлениям.
На следующей неделе группа прибудет в Польшу, чтобы встретиться с украинским правительством, международными партнерами, неправительственными организациями и беженцами.
Группа будет помогать собирать доказательства военных преступлений, совершенных русскими солдатами на территории Украины. После сообщений о насилии украинских женщин и детей, в группу решили приобщить и экспертов по сексуальному насилию.
От оккупантов освободили Русскую Лозовую в Харьковской области
Вооруженные силы Украины под руководством Командующего Сухопутными войсками Александра Сырского освободили от врага село Русская Лозовая. В настоящее время населенный пункт полностью находится под контролем ВСУ.
Это стратегически важный населенный пункт, поскольку находится на автотрассе Харьков-Белгород.
Украина может получить $300 млрд российского Центробанка
Министр юстиции Украины Денис Малюска объяснил, есть ли разработанный механизм для легальной конфискации средств, принадлежащих российским физическим или юридическим лицам.
В настоящее время сумма в $300 млрд заморожена на американских счетах. Эти средства можно было бы направить на восстановление украинской экономики.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина именно сегодня все же несвоевременны.
— У нас просто президент волевой: то есть он хочет приехать на переговоры и вести себя так, как должен вести себя лидер действительно глобального плана. И он должен иметь очень мощную юридическую позицию. Мы должны ее подготовить, – объяснил Подо