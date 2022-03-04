Велогонщик Павел Сиваков выступил против российского вторжения в Украину и войны.

В знак протеста против войны в Украине Сиваков решил отказаться от российского гражданства и теперь будет выступать за Францию. Об этом сообщает официальный сайт команды Grenadiers, за которую он выступает.

— Я давно хотел стать гражданином Франции и обратился в UCI, но учитывая то, что сейчас происходит в Украине, я хотел ускорить это. Я хочу поблагодарить UCI и команду INEOS Grenadiers за поддержку меня в этом процессе и помощь в реализации этого.

Гонщик подчеркнул, что именно война в Украине, которую развязала Россия, ускорила процедуру смены гражданства.

— Как я уже говорил, я категорически против этой войны и все мои мысли с украинским народом. Как и большинство людей во всем мире сейчас, я надеюсь на мир и скорейшее прекращение происходящих в Украине страданий, — сказал он.

Обе велоспортные федерации (России и Франции, — Ред.) были поставлены в известность, и это дает Павлу право участвовать в гонках под французским флагом на национальных соревнованиях, чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Источник: Grenadiers