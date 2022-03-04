Велогонщик Павло Сіваков виступив проти російського вторгнення в Україну та війни.

На знак протесту проти війни в Україні Сіваков вирішив відмовитися від російського громадянства і відтепер виступатиме за Францію. Про це інформує офіційний сайт команди Grenadiers, за яку він виступає.

— Я давно хотів стати громадянином Франції і звернувся до UCI, але враховуючи те, що зараз відбувається в Україні, я хотів прискорити це. Я хочу подякувати UCI та команді INEOS Grenadiers за підтримку мене в цьому процесі та допомогу в реалізації цього.

Гонщик наголосив, що саме війна в Україні, яку розв’язала Росія, пришвидшила процедуру зміни громадянства.

— Як я вже казав, я категорично проти цієї війни і всі мої думки з українським народом. Як і більшість людей у ​​всьому світі зараз, я сподіваюся на мир і швидке припинення страждань, що відбуваються в Україні, – сказав він.

Обидві велоспортні федерації (Росії та Франції, – Ред.) були повідомлені, і це дає Павлу право брати участь у перегонах під французьким прапором на національних змаганнях, чемпіонатах світу та Олімпійських іграх.

Джерело: Grenadiers