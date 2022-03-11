Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 16 день войны
Убили Убили
85 детей
Ранили Ранили
>100 детей
Факты / Спорт

Тимощука пожизненно отстранили от украинского футбола

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Анатолий Тимощук

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола наказал Анатолия Тимощука, который с момента полномасштабного нападения РФ на территорию Украины не сделал никакого заявления и продолжает работать в питерском Зените.

Рассмотрев обращение комитета по этике и честной игре по Тимощуку, КДК УАФ принял следующие решения:

  • лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;
  • поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий;
  • лишить Тимощука всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;
  • исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ;
  • запретить Тимощуку заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.

Анатолий Тимощук – рекордсмен по количеству сыгранных матчей в футболке национальной команды. На его счету 144 матча за сборную Украины.

С момента начала военной агрессии России против Украины экс-капитан сборной Украины Тимощук не сделал ни одного публичного заявления на этот счет, и не прекратил свое сотрудничество с клубом страны-агрессора.

Читайте
Он больше не легенда украинского футбола - Малиновский о Тимощуке в Зените

В то же время в УАФ отмечают, что бывший клуб украинца мюнхенская Бавария публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, а Тимощук продолжает хранить молчание. Этим он наносит ущерб имиджу украинского футбола и нарушает п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодекса этики и честной игры УАФ.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: УАФ

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка