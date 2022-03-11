Тимощука пожизненно отстранили от украинского футбола

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола наказал Анатолия Тимощука, который с момента полномасштабного нападения РФ на территорию Украины не сделал никакого заявления и продолжает работать в питерском Зените.
Рассмотрев обращение комитета по этике и честной игре по Тимощуку, КДК УАФ принял следующие решения:
- лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;
- поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий;
- лишить Тимощука всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;
- исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ;
- запретить Тимощуку заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.
Анатолий Тимощук – рекордсмен по количеству сыгранных матчей в футболке национальной команды. На его счету 144 матча за сборную Украины.
С момента начала военной агрессии России против Украины экс-капитан сборной Украины Тимощук не сделал ни одного публичного заявления на этот счет, и не прекратил свое сотрудничество с клубом страны-агрессора.
В то же время в УАФ отмечают, что бывший клуб украинца мюнхенская Бавария публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, а Тимощук продолжает хранить молчание. Этим он наносит ущерб имиджу украинского футбола и нарушает п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодекса этики и честной игры УАФ.