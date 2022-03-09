Украинская ассоциация футбола решила наказать бывшего игрока национальной команды Анатолия Тимощука за отсутствие позиции по полномасштабному вторжению России на территорию нашей страны.

Комитет по этике и честной игре УАФ обратился в КДК УАФ с предложениями по наказанию Тимощука.

— С момента начала военной агрессии России против Украины Тимощук А. А., бывший капитан сборной Украины, мало того что не сделал ни одного публичного заявления на этот счет, так еще и не остановил свое сотрудничество с клубом агрессора. В то время как другой бывший клуб украинца, ФК Бавария (Мюнхен), публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук продолжает молчать и работать на клуб агрессора. Таким сознательным выбором Тимощук наносит ущерб имиджу украинского футбола и нарушает п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодекса этики и честной игры УАФ, — говорится в сообщении.

Комитет по этике и честной игре УАФ обращается с последующей просьбой признать Тимощука нарушившим п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодекса этики и честной игры УАФ и поручить секретарю Комитета по этике и честной игре УАФ обратиться в КГК УАФ со следующими предложениями:

лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

инициировать лишение Тимощука всех государственных наград и почетных званий;

лишить Тимощука всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

Напомним, 2 марта Ярослав Ракицкий досрочно расторг контракт с питерским Зенитом. В российском клубе решение футболиста назвали “сложной семейной ситуацией”. Примечательно, что остальные российские клубы, которые покидают украинские игроки или специалисты, указывают такую ​​же причину.

Фото: ФК Зенит