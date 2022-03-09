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Факты / Спорт

Из-за игнорирования войны: УАФ призвала лишить Тимощука лицензии и наград

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Анатолій Тимощук

Украинская ассоциация футбола решила наказать бывшего игрока национальной команды Анатолия Тимощука за отсутствие позиции по полномасштабному вторжению России на территорию нашей страны.

Комитет по этике и честной игре УАФ обратился в КДК УАФ с предложениями по наказанию Тимощука.

— С момента начала военной агрессии России против Украины Тимощук А. А., бывший капитан сборной Украины, мало того что не сделал ни одного публичного заявления на этот счет, так еще и не остановил свое сотрудничество с клубом агрессора.

В то время как другой бывший клуб украинца, ФК Бавария (Мюнхен), публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук продолжает молчать и работать на клуб агрессора. Таким сознательным выбором Тимощук наносит ущерб имиджу украинского футбола и нарушает п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодекса этики и честной игры УАФ, — говорится в сообщении.

Комитет по этике и честной игре УАФ обращается с последующей просьбой признать Тимощука нарушившим п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодекса этики и честной игры УАФ и поручить секретарю Комитета по этике и честной игре УАФ обратиться в КГК УАФ со следующими предложениями:

  • лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;
  • инициировать лишение Тимощука всех государственных наград и почетных званий;
  • лишить Тимощука всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;
  • исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

Напомним, 2 марта Ярослав Ракицкий досрочно расторг контракт с питерским Зенитом. В российском клубе решение футболиста назвали “сложной семейной ситуацией”. Примечательно, что остальные российские клубы, которые покидают украинские игроки или специалисты, указывают такую ​​же причину.

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Фото: ФК Зенит

Фото: УАФ

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